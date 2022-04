https://mundo.sputniknews.com/20220418/coronavirus-inflacion-y-ahora-el-agua-los-desafios-de-los-restauradores-de-monterrey-1124528046.html

Coronavirus, inflación y ahora el agua: los desafíos de los restauranteros de Monterrey

Coronavirus, inflación y ahora el agua: los desafíos de los restauranteros de Monterrey

Luego de una desaceleración por la pandemia de coronavirus y en un clima económicamente adverso derivado de la crisis alimentaria que detonó la situación entre... 18.04.2022, Sputnik Mundo

La capital de Nuevo León lleva varias semanas batallando con el suministro de líquido ante el vaciado de las presas y la falta de lluvias, situación frente a la que el gobierno de Samuel García ha anunciado medidas como cortes escalonados o el bombardeo de nubes.Este desabasto de agua ha afectado al sector restaurantero tanto en pequeños, medianos y grandes negocios, reconoce en entrevista el titular de la delegación en Monterrey de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel García."El 60% de los restaurantes no se pudieron preparar", reconoce en entrevista telefónica con Sputnik, por lo que han tenido que recurrir a la retención de agua para mantener sus operaciones."El agua es un elemento fundamental para tener nuestras operaciones, muchísimos hemos tenido que preparar, sobre todo los medianos y grandes, con todo el equipo necesario, tinacos, bomba de presión, para poder tener nuestra operación diaria, ya que trabajamos con hornos que ocupan esa presión", añade.García sostiene que ha habido un decrecimiento del 15% en las manos trabajadoras disponibles como consecuencia del confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19, pues muchos trabajadores prefirieron regresarse a sus lugares de origen ante la incertidumbre laboral."No tenemos mano de obra, nos ha estado faltando un 15% de fuerza laboral en la industria nivel Nuevo León, con esta reactivación que hemos estado teniendo no hemos podido satisfacer esas ventas que están aumentando", reconoce.En ese escenario, sumado al desabasto de líquido, se vuelve complicado cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Salud para garantizar el cuidado de la higiene, apunta, lo que además supone una distracción de las tareas de los negocios de los alimentos en la capital neolonesa."Aun así lo estamos cumpliendo, nos toma más esfuerzo aunque cuidamos a nuestros clientes para que no tengan ningún detalle en ello. Es una situación muy complicada para cualquier persona y en el caso del gobernador Samuel (García) es algo que se presentó justamente cuando él está entrando, entonces creemos que está haciendo un buen trabajo y vamos por buen camino, de hecho te comparto que ha estado lloviendo constantemente en estos días", adelanta el coordinador empresarial."Sin embargo, es algo que nos afecta a todo Nuevo León, tanto los restaurantes, las viviendas, las empresas, corporativos, es una afectación que se está viviendo constantemente", apunta.Acerca de la acusación de pobladores de la zona metropolitana de Monterrey de que los cortes de agua golpean más a los ciudadanos que a la industria, García estima que es una percepción imprecisa."En todos los municipios realmente se han estado haciendo esos cortes de manera simultánea a todos", sostiene.En torno al impacto de la crisis planetaria de alimentos derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia, García subraya que la situación es un factor más de inestabilidad para el panorama restaurantero de Nuevo León."Tenemos alrededor de un 20 a 30% global de aumento, aunque tengamos ahorita un repunte de ventas, estamos empezando a respirar, sin duda, sin embargo ha sido muy complicado", enumera.Además de la inflación, expone García, la depresión económica derivada del COVID-19 impide a la industria restaurantera ajustar sus precios conforme al nuevo panorama porque implicaría pérdida de ventas, los clientes no muestran facultades para absorber estos ajustes."Ahorita deberíamos estar aumentando un 15 a 20% en nuestros productos ya para venta pero si lo hacemos, como ya les ha pasado a mucho, te bajan muchísimo las ventas porque el bolsillo de Nuevo León está muy golpeado, entonces tenemos que tener un equilibrio muy fuerte en esto", describe."Realmente la recuperación se podría decir que (tomará) de tres a cuatro años para poder recuperar todas esas afectaciones que tuvimos", calcula acerca de las oportunidades de remontar los desafíos de los últimos años.Sin embargo, en cuanto a los problemas vinculados al desabasto de agua, el dirigente de la Canirac en Monterrey estima unos 90 días para que se estabilice la situación.

