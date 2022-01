https://mundo.sputniknews.com/20220119/samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-niega-haber-violado-la-ley-con-adopcion-temporal-de-bebe-1120515815.html

Samuel García, gobernador de Nuevo León, niega haber violado la ley con adopción temporal de bebé

Samuel García, gobernador de Nuevo León, niega haber violado la ley con adopción temporal de bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó que él o su esposa, la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, hayan violado la ley al... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T22:15+0000

2022-01-19T22:15+0000

2022-01-19T22:15+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

nuevo león

samuel garcía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1117500953_0:0:1018:574_1920x0_80_0_0_682e0db76f2d86fce96c42c51161a89f.png

García Sepúlveda fue cuestionado sobre la polémica que suscitó por las fotografías que compartieron en redes sociales con el menor durante una visita a San Bernabé, donde entregó herramientas de trabajo, víveres y medicamentos a las familias que perdieron su hogar en el incendio registrado el pasado 2 de enero.Al respecto, el mandatario neoleonés descartó haber violado la ley y aseguró que la figura de acogimiento familiar está incluida en la ley."Todo está conforme a la ley, son figuras que tanto la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la propia Ley Orgánica del DIF establecen. Inclusive, creo, no traigo bien el dato, que ya hay 400 y pico de familias que van a solicitar, y qué bueno, porque de eso se trata, de cambiarla la vida a los niños", declaró el gobernador, en declaraciones recogidas por Milenio Diario.Incluso, aseguró que existen muchas figuras jurídicas en "desuso", como el propio acogimiento, la convivencia, la patria potestad, etcétera.Respecto a la investigación que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y el DIF, Samuel García aseguró que únicamente se tratan de exhortos que responderán por la vía correspondiente."No son investigaciones, son exhortos porque recuerden que el DIF estatal es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico. Ni el DIF nacional, ni la CNDH, ni la Comisión Estatal son sus superiores, entonces, más que medidas son exhortos. Todos se van a contestar", sostuvo.Con relación al llamado que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para no hacer "politiquería" del caso, el gobernador suscribió el posicionamiento aludiendo a que lo importante son los niños.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/la-polemica-adopcion-que-puso-a-samuel-garcia-y-a-mariana-rodriguez-en-el-ojo-del-huracan-1120449078.html

nuevo león

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, nuevo león, samuel garcía