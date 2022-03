https://mundo.sputniknews.com/20220330/desglobalizacion-la-receta-para-evitar-la-crisis-alimentaria-a-raiz-del-conflicto-en-ucrania-1123755271.html

Desglobalización, la receta para evitar la crisis alimentaria a raíz del conflicto en Ucrania

Desglobalización, la receta para evitar la crisis alimentaria a raíz del conflicto en Ucrania

Tanto Rusia como Ucrania se ubican entre los más importantes productores de recursos agrícolas del mundo, por lo que el conflicto que atraviesan puede... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T21:47+0000

2022-03-30T21:47+0000

2022-03-30T21:47+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

fao

onu

fertilizantes

rusia

tortilla

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123747519_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0a07025c3ca3417965da953049357b38.jpg

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló que en 2021 ambos países se ubicaron entre los tres principales exportadores mundiales de trigo, maíz, aceite y semillas de girasol, y canola, mientras que Rusia es el principal exportador de fertilizantes nitrogenados del planeta."Muchos de estos países, incluso antes del conflicto, han estado batallando con los efectos negativos de los altos precios internacionales de alimentos y fertilizantes", agregó el órgano internacional.Vinculados a la producción de granos e insumos, los fertilizantes son clave en el proceso agrícola y la actual situación geopolítica podría generar un aumento hasta del 13% en el costo de estos recursos, según estimaciones de la oficina alimentaria de Naciones Unidas.Situación en México: primeras alertasMientras tanto, un grupo de productores agrícolas de Guanajuato y Puebla ya informó que les aumentó hasta 300% el precio de los fertilizantes en México. Eso, teniendo en cuenta que la producción nacional de fertilizante disminuyó 11,3% el año pasado. De acuerdo con Cristian García de Paz, director de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), en el país se está dejando de cultivar sus tierras y habrá escasez de alimentos. Los primeros en verse afectados por el alza de precios son los pequeños propietarios, aseguró. El Grupo Consultor de Mercados Agrícola (GCMA) también alertó sobre las afectaciones que esperan a la próxima temporada agrícola de primavera-verano que comienza en México el 4 de abril. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), a su vez, reveló que el precio del maíz ha aumentado más de 44% y 22% el valor del trigo. Como consecuencia, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) mexicana estimó que el kilo de la tortilla podría aumentar hasta cinco pesos (25 centavos de dólar, aproximadamente), para alcanzar un costo total de alrededor de 28 pesos (cerca de 1,35 dólares), como uno de los efectos del desajuste económico mundial.Ante este panorama, Sputnik conversó con el doctor en economía Alberto Moritz Cruz Blanco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para entender el impacto de este escenario en la economía mexicana, que al año adquiere casi 200 millones de dólares de fertilizante tanto ucraniano como ruso.Un importante impacto en los precios del granoNo obstante, esta adquisición mexicana de recursos rusos y ucranianos, la relación de sus mercados no es directa, recuerda el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; sin embargo, la inestabilidad general de los mercados impacta en el aumento de precios."Ese es el principal riesgo que yo observaría, que el aumento de los precios por la incertidumbre o porque esos países canalizan más recursos a la guerra y dejan de producir y demás, pues tendría impactos a nivel mundial porque tienen un peso importante en la producción", agrega en entrevista.México es un país dependiente de diferentes alimentos, por lo que variaciones significativas en la tabla internacional de precios pueden colocarlo en situaciones complejas, reconoce Cruz Blanco, ya que los alimentos figuran como uno de los principales factores en la inflación.Así, el país debe buscar alternativas; sin embargo, no es tan fácil construirlas no solo para México sino a nivel global, indica.La solución profunda a largo plazo es retomar el apoyo al sector primario en busca de que México sea autosuficiente en la producción de alimentos, como sucedía en el país antes del proceso de globalización, que derivó en el abandono del campo, agrega Cruz Blanco.Un consejo de la FAO: asegurar las cadenas de suministroA pesar del conflicto entre Moscú y Kiev, el mundo debe hacer un esfuerzo para garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro y evitar así problemas de desabasto, vulnerabilidad social y escalada de precios, advirtió la FAO en su reporte sobre la situación.Esta medida, considera el académico consultado, es adecuada en tanto que apunta a una política general de desglobalización que se está observando en el panorama internacional.Las economías buscan reducir los riesgos que implica depender de insumos extranjeros o de la producción global localizada en puntos geográficos diferenciados, señala el especialista."No es tan fácil, insisto, que un país pueda lograr producir los insumos que se requieren para su producción y para exportar, esto no se logra de la noche a la mañana y menos, insisto, en sectores que generalmente tienen problemas de oferta", apunta.Un caso llamativo de este proceso es que Estados Unidos está tomando en serio los efectos del rompimiento de las cadenas globales de producción, señala el doctor en economía, por lo que ha comenzado a revisar cómo depender menos del exterior en insumos, productos, alimentos y energéticos.Abandono del campo mexicano: un problema históricoDurante el ingreso de México a las lógicas neoliberales impulsadas desde la década de 1980, se abandonó el campo mexicano y se generó una dependencia alimentaria de hasta el 50% en algunas materias esenciales para la dieta del país, como el frijol o el maíz, recuerda Cruz Blanco."Es una dependencia grande que va a llevar bastante tiempo en recuperarse, particularmente si no hay incentivos o apoyo al sector, y eso es un canal, el sector primario, por el cual se transmite la inflación, particularmente cuando hay precios de alimentos elevados, como es el caso y como ha venido sucediendo prácticamente desde el inicio de este siglo", apunta.Durante el proceso de privatización de empresas mexicanas, se esgrimieron afirmaciones de que el Estado es un mal administrador, lo que llevó a la dependencia energética, recuerda Cruz Blanco. De ahí la política de la administración actual de retomar la autosuficiencia en materia de gasolinas, un proyecto que llevará tiempo.Cuando insumos como la energía eléctrica se deja en manos de privados, es más fácil que se permita el aumento de precios, lo que desata escenarios de vulnerabilidad como los que viven España y el resto de Europa, apunta el universitario."Creo que el ejemplo más claro de depender de otros países es el que está viviendo Europa hoy en día y la misma España. Rusia fácilmente, al suministrarlos de energía, de gas, pues al decirles que les cierra la llave o que impone ciertas condiciones, los otros por más que quieran hacer algo distinto tienen que aceptar las condiciones", señala.El doctor en economía considera que son indicadores como esos los que subrayan que es necesario que, como plantea la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno federal, México garantice la gestión de sus recursos energéticos.Además, en esa misma vía, el país debe apoyar su campo y reorientar la producción sobre todo en alimentos clave y de alta rentabilidad, como la fresa, el maíz, trigo, arroz, frijol, recomienda.La economía como una herramienta para el bienestarAdemás de apostar por el rescate de su producción agrícola y por alcanzar la soberanía energética, el principal desafío económico de México, estima el académico, es consolidar el bienestar social de la mayoría de la población.El cálculo de que lograr cierto crecimiento y estabilidad generará una derrama económica en beneficio de las mayorías es una premisa falsa, acusa el universitario, pues lo que en realidad ha ocurrido en los últimos 40 años es que una élite empresarial aumenta sus riquezas incluso en escenarios adversos como la emergencia sanitaria por COVID-19, mientras las mayorías sociales no perciben beneficios."Y eso tiene que cambiar o debería de cambiar, el Gobierno o los gobiernos deberían de tener una estrategia para que el bienestar llegara hacia la mayoría de la población, y cuando hablo de bienestar no hablo nada más de mejoría salarial, sino en las condiciones generales de los trabajadores", diferencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220303/amlo-reconoce-dificultades-para-alcanzar-autosuficiencia-en-la-industria-petroquimica-1122593115.html

https://mundo.sputniknews.com/20220318/la-india-puede-convertirse-en-actor-clave-en-el-mercado-de-trigo-por-el-conflicto-en-ucrania-1123281702.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/maiz-y-trigo-en-mexico-las-otras-victimas-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-1122760103.html

https://mundo.sputniknews.com/20210929/como-el-cultivo-de-maiz-aporto-al-desarrollo-de-las-culturas-mesoamericanas-1116582639.html

https://mundo.sputniknews.com/20220208/por-que-cada-vez-mas-mexicanos-creen-que-los-frijoles-son-la-dieta-de-los-pobres-1121370762.html

https://mundo.sputniknews.com/20211007/la-fao-los-precios-mundiales-de-alimentos-suben-al-maximo-de-10-anos-en-septiembre-1116834402.html

https://mundo.sputniknews.com/20220128/el-gasto-conjunto-del-gobierno-de-amlo-en-salud-y-proteccion-social-alcanzo-un-monto-historico--1120905787.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

📈 mercados y finanzas, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), fao, onu, fertilizantes, rusia, tortilla, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania