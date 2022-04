https://mundo.sputniknews.com/20220413/cada-que-abres-la-llave-es-una-sorpresa-si-tendras-agua-o-no-crisis-de-abasto-en-monterrey-1124368239.html

"Cada que abres la llave es una sorpresa si tendrás agua o no": crisis de abasto en Monterrey

"Cada que abres la llave es una sorpresa si tendrás agua o no": crisis de abasto en Monterrey

La ciudad de Monterrey, una de las más importantes de México, enfrenta una crisis desde hace semanas: escasez en el abasto de agua.

Industrializado, reconocido por su relevancia en el panorama económico nacional, el estado de Nuevo León, capital Monterrey, alberga algunas de las empresas más importantes del país, identificadas como el Grupo Monterrey.Entre ellas figuran Femsa, Cemex, la cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, el Grupo Reforma, el Tecnológico de Monterrey, la fábrica de galletas Gamesa.Mientras estas empresas explotan los recursos acuíferos disponibles, los habitantes de la capital denuncian falta de suministro, cortes sin notificación previa, dificultades. Para el gobernador neolonés, Samuel García, la situación del agua se ha convertido en uno de los principales desafíos de su gestión.Desigualdad en las afectacionesLa capital de Nuevo León configura una zona metropolitana con doce municipios más, donde convive la desigualdad entre uno de los empresariados más favorecidos del país y sectores precarizados.Las alcaldías son Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Juárez, García, Santa Catarina, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Santiago, Ciudad General Escobedo y Salinas Victoria.Una de las personas que vive en la zona reveló a Sputnik que las personas más afectadas se encuentran en los municipios de Escobedo, Apodaca y Santa Catarina."Creo que también ha sido una cuestión política, sí es cierto, no ha llovido, está todo muy seco, pero le hicieron más borlote por lo de la presa de La Boca, que más que nos proveyera de agua a la ciudad era turística, porque es la que menos agua le distribuye a la ciudad", evalúa.En tanto, Gabriela Morales, enfocada en relaciones institucionales por el Tecnológico de Monterrey y habitante de San Nicolás de los Garza, revela que durante meses han sufrido cortes de agua, incluso antes de que fueran anunciados y establecidos de manera formal por las autoridades."Empezó siendo casi siempre por las noches, después de las nueve o diez de la noche ya no había agua hasta la mañana siguiente, pero desde el mes pasado (marzo) casi todos los días nos cortan el agua a alguna hora del día", comparte con Sputnik.El martes 12 de abril el gobernador García anunció el arribo de un avión a Nuevo León para bombardear nubes y propiciar las lluvias, sin embargo Morales califica de insuficiente la gestión de las autoridades ante el desabasto de líquido."Monterrey siempre ha sido seco y muy caliente, la sequía que se vive ahorita es porque el gobierno no gestionó bien el agua desde el cambio de gobierno y esa mala gestión y manejo del agua es lo que ha causado que la sequía llegue a este punto", considera.También acusa a la administración estatal de priorizar a las empresas por sobre la ciudadanía, además de sectorizar a la población por categorías de bajo interés, pues no todos sufren los mismos cortes, sino que sólo algunas zonas se ven afectadas.En cambio, acusa, zonas como San Pedro Garza García, donde se concentran los ricos regiomontanos, realmente no sufren cortes del líquido.El gobernador García, estima Morales, debe encarar que sus administrativos a cargo del agua no están rindiendo resultados, por lo que se necesita incorporar a expertos.Otras alternativas de gestión acuíferaLa joven Morales evalúa que se puede cuidar el líquido sin que las medidas conlleven el corte de suministro, pues si de todos modos habrá reducciones es mejor incentivar el uso responsable y cuidadoso entre las comunidades.La realidad de la situación, recuerda, contrasta con la promesa de campaña del gobernador García de convertir a Nuevo León en una especie de Silicon Valley de la energía sustentable."Y pues la realidad es que nada de lo que están haciendo se está haciendo con esa mentalidad", acusa.Además, sectores vinculados al ámbito restaurantero compartieron con Sputnik, también desde el anonimato, que están evitando hablar abiertamente de la falta de abasto de agua en sus negocios porque temen que continúe el freno a sus actividades económicas en un momento en que apenas están recuperándose de las consecuencias del confinamiento detonadas por la pandemia de COVID-19 en 2020.

