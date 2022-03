https://mundo.sputniknews.com/20220328/anaya-llama-a-boicotear-la-revocacion-de-mandato-no-caigamos-en-el-juego-de-amlo--video-1123667133.html

Anaya llama a boicotear la revocación de mandato: "No caigamos en el juego de AMLO" | Video

Anaya llama a boicotear la revocación de mandato: "No caigamos en el juego de AMLO" | Video

El panista y opositor Ricardo Anaya pidió a la ciudadanía mexicana no participar en la revocación de mandato, la consulta democrática nacional que se llevará a... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T14:48+0000

2022-03-28T14:48+0000

2022-03-28T14:48+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

revocación de mandato

política

ricardo anaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116604060_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9ce210fc73b4d9e61d2e084740551cad.jpg

Como ya es costumbre, el excandidato presidencial publicó un video en contra del mandatario federal, ahora para asegurar que la revocación de mandato es "un fraude cantado" que sólo contribuirá a dividir a la sociedad mexicana en dos bandos: los que apoyan el obradorismo y los que están en contra de él. Según el militante del Partido Acción Nacional (PAN) —la fuerza política de derecha más grande de México—, este ejercicio democrático sólo busca fortalecer la figura presidencial, por lo cual pidió "hacerle el vacío a López", igual que se le hizo en 1976 a otro López: el expresidente priista José López Portillo. "Te doy cinco razones de por qué no votar. Primero, no votar porque la consulta del 10 de abril es un fraude cantado. ¿Por qué crees que no le dieron los recursos necesarios al INE [Instituto Nacional Electoral] para vigilar la elección como Dios manda? Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador. Cambiaron la ley la semana pasada para poder usar recursos públicos. Ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales. Es un fraude", dice el también expresidente de la Cámara de Diputados de México. Al final, el opositor advirtió a López Obrador que Morena perderá en las elecciones presidenciales de 2024. "Ya nos veremos la cara en las urnas con Morena. Y vamos a ganar la Presidencia de la República en 2024. Sin duda vamos a ganar", concluyó Anaya.

https://mundo.sputniknews.com/20220318/amlo-celebra-aprobacion-de-reformas-para-que-el-gobierno-pueda-promover-la-revocacion-de-mandato-1123291225.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, revocación de mandato, política, ricardo anaya