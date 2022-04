https://mundo.sputniknews.com/20220411/ine-arremete-contra-amlo-otra-vez-y-acusa-de-boicot-a-su-gobierno-1124273405.html

Según Córdova, haber instalado más casillas —como lo pidieron las autoridades federales— no hubiera garantizado mayor participación ciudadana durante el ejercicio de democracia participativa de México, el cual se llevó a cabo el 10 de abril para decidir si Andrés Manuel López Obrador continuaba o no en la Presidencia de la República. Más del 90% decidió que sí siguiera en su mandato, pero la consulta no tuvo validez debido a la baja participación de la población. La discusión entre el Gobierno federal y el INE sucede luego de que sólo entre el 17% y 18% de la ciudadanía acudió a las urnas a votar. Para que fuera válida la consulta, era necesario que participara el 40% de las personas inscritas en el padrón electoral, es decir, unos 37 millones de votantes. El presidente López Obrador atribuyó la baja participación ciudadana al que, dijo, es un ineficaz y parcial trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo al que usualmente critica por, según él, servir a otros intereses políticos o por supuestamente estar en contra de Morena, el partido oficial. Además, afirma que la autoridad electoral no difundió suficientemente la revocación e instaló casillas en lugares alejados de poblaciones rurales. "Quien quiso votar, votó, porque hubo condiciones para votar. Y en la Ciudad de México votó un 19% de la población. Ya sé que hay quien dice que escondimos las casillas. Entiendo que hay funcionarios públicos de la Ciudad de México que, lamentablemente no saben dónde están las escuelas que albergaron el 80% de las casillas [instaladas en la capital]", mencionó Lorenzo Córdova. También acusó que, desde la Presidencia de México y desde Morena, se intenta "construir una narrativa de que esta elección contuvo el boicot del INE. Eso es falso". El presidente López Obrador ha amenazado con emprender pronto una reforma electoral que haría que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran elegidos por votación popular, con el objetivo de constituir un órgano ajeno a intereses partidistas o privados. El mandatario federal también propone que los funcionarios electorales perciban menores salarios y ha pedido que, en el caso de la revocación de mandato, ésta pueda ser vinculante no con el 40% de participación ciudadana, sino con el 20% o 30%.

