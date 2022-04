https://mundo.sputniknews.com/20220416/las-cosas-que-no-venden-en-el-oxxo-la-cerveza-artesanal-arrasa-en-mexico-1124402402.html

"Las cosas que no venden en el Oxxo": la cerveza artesanal arrasa en México

"Las cosas que no venden en el Oxxo": la cerveza artesanal arrasa en México

El tequila y el mezcal son sin duda algunas de las bebidas más representativas de México, pero desde hace un par de años la industria de la cerveza artesanal...

A diferencia de la cerveza que se prepara a nivel industrial, la cerveza artesanal es una bebida con una preparación única en cada marca, con diferentes estilos (desde las refrescantes variedades de Lager, pasando por las espesas NEIPA y Hazy IPA, hasta llegar a las amargas Porter y Stout para los más aficionados) que suelen ser acompañadas por una etiqueta o envase con diseños y conceptos artísticos y hasta con temática social."Nos distinguen de gran manera las personalidades de las cervezas artesanales y tiene mucho que ver las personas que laboran en ella. Son personalidades jóvenes, casuales, tienen grandes propuestas", considera Cristina Barba, presidenta de la Asociación Cervecera Mexicana (Acermex), en entrevista telefónica para Sputnik.A pesar de representar apenas un 0,8% de la producción total de cerveza en México, este gremio ha logrado posicionarse en los últimos cinco años, en un auge que se traduce en un valor de ventas de más de más de 1.787 millones de pesos (89,35 millones de dólares) en 2020 y un aumento de producción anual promedio de 17%, de acuerdo con datos de la Acermex."Como sociedad estamos más inclinados al bienestar y más conscientes de los productos que consumimos. Los consumidores estamos siendo un poco más conscientes de lo que compramos para ingerir, y en este caso la cerveza artesanal tiene mucho que ver", asegura Barba.De la cabeza a la mesaÚlises Sánchez coincide con el diagnóstico de Barba. Hace 11 años creó junto a sus hermanos la marca Tzolkin (el ciclo de vida maya) inspirado en lo que aprendió en la carrera de ingeniería de alimentos en la Universidad Autónoma de México (UAM) y tras un viaje a la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo. El objetivo fue "hacer cosas que no venden en el Oxxo", es decir, "una cerveza que no compita con las cervezas industriales, que fuera diferente".En conversación con Sputnik, Sánchez reconoce que cuando empezaron el movimiento de la cerveza artesanal estaba prácticamente inexistente, pero en los últimos cinco años ha crecido y se ha popularizado principalmente en Baja California, que concentra el 18% de la producción nacional, seguido de Jalisco, 17,41%, y Nuevo León con el 15,69%.El auge permitió a marcas caseras como Tzolkin pasar de una producción mensual de cinco litros en 2012 hasta 160 en 2021, mismos que se distribuyen en zonas como Puerto Escondido, Puerto Vallarta, La Paz y próximamente en Ensenada.Esta aceptación se refleja en las cifras: tan sólo entre 2015 y 2021 el número de cerveceras artesanales en México pasó de 256 a 1465, de las cuales el 68% son marcas que producen en casa u oficina y 26% con tap room (un lugar donde los productores ofrecen sus cervezas)."Es un mercado creciente, un mercado que en la que se están involucrando más. Empresas mexicanas hacen colaboraciones con Estados Unidos en una dinámica que permite incursionar en el mundo vamos en el mundo de la cerveza artesanal", refrenda Cristina Barba.La pandemia fue clave para esta industria. En mayo de 2020, por la contingencia, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales, entre ellas, la producción industrial de cerveza. Aunado a ello, una vez reactivada, se comenzó a establecer de manera alternada ley seca durante los fines de semana, como en la Ciudad de México. Ante la falta de oferta y la posibilidad de comprar por internet, las cervezas artesanales s se volvieron la opción de muchas personas.Dicha situación también se refleja en los datos de la Acermex: tan sólo entre 2020 y 2021 se registraron 443 nuevas cerveceras artesanales, y reportaron un incremento en la producción del 26% hasta llegar a 303.337 hectolitros anuales.Para la presidenta de la Asociación, en la pandemia lidiaron con problemas de suministro y al mismo tiempo vieron que "el consumidor tuvo la oportunidad de darse el tiempo para probar un producto artesanal y tomar otra cerveza que no fuera la industrializada""Ante esta pandemia, expandimos los canales de distribución y empezamos a estar en tiendas de autoservicio; la venta en la comunidad. La cerveza artesanal se distingue por estar impregnada de nuestras comunidades, estamos en las colonias. El tema de vender en línea y repartir a domicilio fue parte de la estrategia", explica Cristina Barba.Panorama de la industriaUna de las características que distingue al mercado de la industria de la cerveza artesanal es que se mueven en términos locales, por lo que tiene una vinculación muy directa con la comunidad en la que se encuentra.Sin embargo, su carácter local no impide que se exporten cerca de 20.366 hectolitros al año, 8,45% de la producción total, principalmente a Estados Unidos que concentra el 81,82% de las exportaciones.Cerveceras artesanales con mayor capacidad de producción y ya consolidadas como Pacífico y Minerva, no pierden la esencia de un producto generado por un par de manos, a pesar de que son marcas que ya se encuentran en supermercados y cuya producción requiere de ciertos procesos industriales."Es el número de manos que se necesitan para hacer una cerveza. Nosotros tenemos menos máquinas y más humanos trabajando en nuestras cervecerías", defiende Cristina Barba.La presidenta de la Acermex destaca, además, que la industria de la cerveza artesanal está permitiendo que las mujeres retomen el lugar histórico que tenían, ya que en la antigüedad eran precisamente mujeres quienes se encargaban de la producción.De los 10.463 empleos que se generan esta industria, el 35% corresponden a mujeres y el 9% son madres solteras que están involucradas en todos los procesos de producción."En estos tiempos estamos regresando a la industria y no nada más estamos administrando o contabilizando cervecerías: estamos produciendo. Hay productos preciosos como Impetuosa que está hecha únicamente por mujeres. Las mujeres estamos retomando la industria de la cerveza artesanal", asegura Barba.

