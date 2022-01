https://mundo.sputniknews.com/20220113/revelan-que-lideres-precolombinos-andinos-usaban-cerveza-alucinogena-para-influir-en-su-comunidad-1120291066.html

Revelan que líderes precolombinos andinos usaban cerveza alucinógena para influir en su comunidad

Bebidas alcohólicas mezcladas con alucinógenos eran usadas por élites precolombinas de los Andes para inducir un estado psicodélico en sus plebeyos y promover... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Estas bebidas alcohólicas parecidas a la cerveza, conocidas en la cultura wari como chicha, eran elaboradas por fermentación, a base de frutas y semillas de molle y fueron ofrecidas en fiestas por líderes del Imperio wari.El equipo de arqueólogos realizó excavaciones en la localidad de Quilcapampa, en la región de Arequipa, al sur de Perú, donde encontraron una gran cantidad de restos de frutas del árbol molle, lo que sugiere que la comunidad wari realizaba en este lugar fiestas, donde los principales consumidores de estas bebidas eran plebeyos.Los expertos analizaron los restos de frutas y concluyeron que habían sido mezcladas con chicha y restos de otros alimentos, como patatas, cacahuetes y semillas de vilca.Comúnmente en la comunidad wari, las semillas del árbol de vilca, cuyo principal componente es la bufotemina, eran aplastadas e inhaladas por la nariz en prácticas medicinales, religiosas y quirúrgicas llevadas a cabo por la élite wari. Según parece, los líderes políticos waris encontrarían un nuevo uso, al mezclar estas semillas con bebidas alcohólicas, y potenciar así los efectos psicoactivos de ambas sustancias.Los científicos suponen que lo hicieron como estrategia política para legitimar su imperio y mantener un elevado estatus mediante estos festines psicotrópicos colectivos memorables.Los investigadores explican, en su artículo publicado en la revista Antiquity, que la práctica wari de combinar bebidas alcohólicas con sustancias psicoactivas representa un punto de apoyo del desarrollo político andino, donde un mayor número de participantes podrían experimentar colectivamente los efectos de un alucinógeno para contactar o acercarse a las fuerzas espirituales. Estas prácticas contribuyeron a la formación de una sociedad cohesiva entre los plebeyos y las élites.Los líderes wari desarrollaron su propia fórmula para relacionarse con su entorno, según los investigadores que aseguraron que su receta psicotrópica no pudiese ser replicada de forma independiente, ya que las semillas alucinógenas, no estaban fácilmente accesibles para los plebeyos debido a que los árboles crecían a 400 kilómetros de distancia de donde vivían.El Imperio wari se desarrolló entre los años 600 y 1000 d. C. Vivían en la zona montañosa de lo que ahora es Perú y su estructura política constaba de plebeyos y elites formadas por líderes políticos y religiosos.Actualmente, sustancias psicotrópicas como las semillas de vilca continúan siendo usadas en las cuencas amazónicas para conectarse con deidades.

🎭 arte y cultura, cerveza, arqueología, antropología, perú