El conflicto en Ucrania abre oportunidades para consolidar la cerveza y el tequila mexicano en Rusia

El conflicto en Ucrania abre oportunidades para consolidar la cerveza y el tequila mexicano en Rusia

Las sanciones económicas impuestas contra Rusia podrían representar una oportunidad para que algunos productos mexicanos terminen por consolidarse en el... 28.03.2022

Dichos productos han logrado ganar un lugar en el mercado de Rusia donde pese a la distancia que separa los países año con año crece el número de importaciones de México, país que tan solo en 2020 exportó a Rusia mercancías por un total de 421,4 millones de dólares, 5,7% más en comparación con los 398,7 millones de dólares del 2019).De acuerdo con datos de la Embajada de México en Rusia, el país latinoamericano se posicionó en 2020 como uno de los principales importadores de cerveza de malta en Rusia.Este logro se da después de varios años en los que se esta bebida ha reportado una tendencia al alza. Por ejemplo, tan solo entre 2014 y 2018 las exportaciones de cerveza de malta pasaron de 1,2 millones de dólares a 8,4 millones de dólares.Un fenómeno similar se observa al analizar las tendencias de consumo de tequila, a pesar de que los datos con esta bebida han sido más fluctuantes.En 2014, México consiguió más de 12,8 millones de dólares por exportaciones de tequila, cifra que para 2018 se redujo a 3,3 millones de dólares y para 2019 subió a 24,54 millones de dólares, según datos presentados en el reporte El comercio agropecuario de México con Rusia, redactado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría de la Cámara de Diputados de México.Respecto al mezcal, Rusia también se encuentra como uno de los 10 países que más importa esta bebida al menos desde 2017, año en el que importó 22.506 millones de litros de esta bebida, equivalente al 1,9% de las importaciones globales totales.No se aprovecha el área de oportunidadEn una entrevista para Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), José Ignacio Martínez, opina que las sanciones económicas en contra de Rusia generan un contexto que le permitiría a ciertas empresas mexicanas consolidarse en el mercado ruso.Lo anterior, en un contexto en el que varias empresas dedicadas a la venta de alcohol decidieron suspender exportaciones y/o operaciones en Rusia, entre las que destacan las cerveceras Heineken y Carlsberg, y las firmas de whisky Chivas Brothers, Edrington y Diageo, esta última reconocida por la producción de marcas como Johnnie Walker y J&B.En el caso de las cerveceras artesanales, por ejemplo, el investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM considera que tienen "una oportunidad importante" para abastecer a Rusia, siempre que puedan sortear detalles de logística, entre ellos, el pago y el costo de envío hoy encarecido por las sanciones."Las empresas cerveceras artesanales son estrictamente locales […] para ese tipo de empresas hay una oportunidad importante para que pudieran abastecer el mercado ruso", asegura.Martínez Cortés detalla que entre los principales obstáculos está llevar los productos hasta Rusia y sortear la afectación de la cadena de suministros derivada de las sanciones, lo cual ya obligó a grandes consorcios como Cemex y Bimbo a suspender operaciones.El investigador de la UNAM considera que esta oportunidad de negocio requiere de un "fuerte compromiso empresarial para poder dar paso a estas oportunidades que hoy se abren"; no obstante, Martínez Cortés no observa esfuerzos de ninguno de los dos países para generar una fuerte complementación, crear comercios nuevos o incluso para optimizar los mercados ya existen, acciones que incluso no necesitarían la intervención gubernamental."Aletargaría más la intervención del Gobierno de México. Es interés empresarial y acción de realización de negocios que es lo que de uno o del otro no se genera, en el ámbito estrictamente empresarial", opina el experto.Otro factor a considerar, señala el coordinador de LACEN, es que las sanciones impuestas por la operación militar especial en Ucrania estarán vigentes al menos en el mediano plazo ya que considera que EEUU las mantendrá para exigir que Rusia pague por la reconstrucción de las zonas incluidas en la operación.

