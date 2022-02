https://mundo.sputniknews.com/20220226/pulquipedia-el-proyecto-que-busca-impulsar-el-consumo-de-la-bebida-de-los-dioses-prehispanicos-1121668555.html

'Pulquipedia': el proyecto que busca impulsar el consumo de la bebida de los dioses prehispánicos

El pulque es una bebida mexicana por excelencia que a lo largo de miles de años ha deleitado paladares. Sputnik Mundo te trae la historia de esta bebida y de... 26.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

🎭 arte y cultura

pulque

historia

Cuenta la leyenda que el pulque fue un regalo de la diosa náhuatl Mayáhuel para los hombres, por ello su consumo durante la época prehispánica fue un símbolo ritual de carácter político y religioso de consumo limitado y exclusivo para deidades y ancianos. A miles de años de distancia del descubrimiento del pulque, el cual quedó incluso grabado en al menos ocho códices prehispánicos, en México hay un resurgimiento de la histórica bebida y proyectos que buscan reivindicar su consumo y su importancia, un ejemplo de ello es Pulquipedia, una página fundada por Patricia Cardoso, la cual ofrece desde tours por las principales pulquerías de la Ciudad de México hasta visitas a los tinacales donde se produce la bebida y talleres para su preparación. De avena, fresa, piñón e incluso cannábicos, la gama de pulques que se ofertan hoy en día dista mucho de su origen; sin embargo, 'el boom' que han tenido estos lugares entre la juventud, especialmente en el centro de México, permite que la bebida sea reconocida como un elemento histórico, señala Cardoso en entrevista. Y no se equivoca. Durante la época del Porfiriato, el pulque tuvo un importante auge en su producción y era una bebida fuertemente vinculada con la identidad cultural nacional, de acuerdo con datos del Gobierno de México; sin embargo, tras el triunfo de la revolución mexicana la bebida pasó de ser una elixir a un trago estigmatizado debido a la campaña en su contra que surgió para incentivar el consumo del tequila y la cerveza. En aquel entonces se inventaron mitos alrededor del pulque como el que está hecho a base de excremento, uno que incluso sigue hasta hoy en día, indica Patricia.¿Una bebida de hombres? La idea de crear Pulquipedia nació del gusto personal, cuenta su creadora. Fue La Risa, una de las pulquerías más antiguas de la Ciudad de México, la primera pulquería que visitó y en donde ser enamoró del sabor dulce de la bebida. "Cuando salía con amigos pues todos tomaban alcohol y yo jugo o refresco, y cuando conocí el pulque me encantó la idea porque aparte de que es dulce es alcohólico, pero no es muy fuerte entonces yo empecé llevar a mis amigos y a gente a las pulquerías", señala Cardoso, quien junto con su hermana Rocío se encarga de administrar las redes sociales del proyecto, organizar los tours, así como los talleres. Aunque hoy la presencia de las mujeres en el mundo pulquero esté normalizado, no siempre fue así, pues hasta mediados del siglo pasado, las pulquerías separaban a las mujeres de los hombres para evitar conflictos de celos. Pero eso no es todo, alrededor del pulque también hay mitos machistas, pues hay quienes aún afirman que las mujeres no pueden entrar a los tinacales cuando están menstruando pues "cortan" el pulque al propiciar la lujuria y poseer "energías fuertes" que pueden causar los celos de la diosa Mayáhuel, explica Patricia.Aunque los mitos de género alrededor de la bebida datan de hace miles de años, lo cierto es que incluso hoy el hecho de que una página dedicada al pulque sea administrada por mujeres llega a causar desconcierto. "Normalmente cuando alguien me contacta o contacta la página piensan que soy hombre, pero actualmente hay más mujeres involucradas en este mundo del del pulque más bien como que eso es la visión que ellos tienen, machista de que nada más están los hombres metidos cuando las mujeres están haciendo un trabajo muy comprometido con la y difusión del pulque", sentencia.

