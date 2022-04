https://mundo.sputniknews.com/20220414/putin-los-suministros-de-energia-de-eeuu-a-europa-costaran-muchas-veces-mas-que-los-de-rusia-1124399846.html

Putin: los suministros de energía de EEUU a Europa costarán mucho más que los de Rusia

Putin: los suministros de energía de EEUU a Europa costarán mucho más que los de Rusia

Los suministros de energía de EEUU a Europa costarán mucho más que los de Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión sobre la situación... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Los socios de los países "poco amistosos" de Rusia admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos rusos, incluido el gas natural, señaló el mandatario ruso."Los así llamados socios provenientes de países poco amistosos admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluido el gas natural, por ejemplo. Simplemente no hay un sustituto razonable para Europa en este momento. Sí, es posible, pero no está disponible ahora. Todo el mundo lo entiende, simplemente no hay volúmenes libres en el mercado, y los suministros de otros países, en primer lugar de EEUU, que pueden ser enviados a Europa, serán mucho más caros para los consumidores, afectarán el nivel de vida de las personas y a la competitividad de la economía europea", explicó Putin.El 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú califica de "poco amistosos" —que impusieron sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania— entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas.Muchos Estados rechazaron esta demanda de Rusia.El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos.

