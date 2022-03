https://mundo.sputniknews.com/20220328/el-g7-se-niega-a-pagar-el-suministro-de-gas-ruso-en-rublos-1123666089.html

El G7 se niega a pagar el suministro de gas ruso en rublos

El G7 se niega a pagar el suministro de gas ruso en rublos

BERLÍN (Sputnik) — Los países del Grupo de los Siete (G7) no tienen intención de pagar el suministro de gas ruso en rublos, declaró el ministro alemán de... 28.03.2022, Sputnik Mundo

economía

gas

📈 mercados y finanzas

g7

europa

rusia

Asimismo, el G7 está listo para cualquier eventualidad con respecto a los suministros del gas proveniente de Rusia, afirmó Habeck.Recalcó que los ministros de Economía del G7 examinaron brevemente esta cuestión en su reunión del 28 de marzo y en detalle en un encuentro anterior en el que, en particular habían intercambiado opiniones sobre la imposición de un embargo al gas ruso.Reacción de RusiaEl rechazo de los países del G7 a comprar gas ruso con rublos llevará al cese de los suministros del combustible, declaró en un comentario a Sputnik el vicepresidente del Comité de la política económica del Consejo de la Federación, (Cámara Alta del Parlamento), Iván Abrámov.Abrámov señaló que la postura de Moscú es firme y Rusia no puede suministrar el gas gratis.El parlamentario reiteró que Moscú no pone condiciones que no se puedan cumplir.El 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú considera 'poco amistosos', entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla, con los volúmenes y los precios establecidos.El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos.La UE se ha embarcado en una búsqueda frenética de gas por el mundo por la pugna geopolítica con Moscú debido a la crisis ucraniana.Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de gas en la UE alcanzó los 552.000 millones de metros cúbicos en 2021.

