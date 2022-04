https://mundo.sputniknews.com/20220414/despues-del-desastre-pescadores-peruanos-denuncian-a-repsol-ante-el-estado-espanol-1124420093.html

Después del desastre: pescadores peruanos denuncian a Repsol ante el Estado español

El reclamo responde al gran derrame de petróleo en la costa peruana por parte de un buque de la compañía con sede en Madrid. En otro orden, abordamos la expansión de la OTAN en América Latina. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Los 153 trabajadores de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Perú no pueden ejercer sus labores desde el 15 de enero, día del accidente.Estos pescadores, afectados por el derrame de petróleo, denunciaron a la empresa Repsol ante el Estado español con el fin de lograr una indemnización.El 15 de enero fue el día del desastre, causado en uno de los terminales de la refinería La Pampilla, de dominio de Repsol. La multinacional ha insistido en que un oleaje anómalo por la erupción del volcán submarino de Tonga rompió conexiones de la embarcación.Si bien Repsol opera en 25 países tiene sede en Madrid, por lo cual la queja se presentó ante el ministerio de Industria, Comercio y Turismo español.El 90% de los pescadores asociados vive en Ventanilla (provincia del Callao), donde comenzó el derrame —estimado en 12 mil barriles de petróleo— luego expandido por 50 kilómetros de costa.En este tiempo, la compañía ofreció adelantos de una indemnización pero sólo en acuerdo con el Gobierno de Pedro Castillo, opción rechazada por los pescadores. Asimismo, ha habido protestas en el país en contra de las operaciones de la firma en el territorio.El presidente de la asociación, Miguel Nuñez Cuba, afirmó a En Órbita que tampoco se cumplió con el compromiso de entregarles vales alimenticios.Los trabajadores percibían un promedio de 350 soles diarios, unos 93 dólares, un sueldo alto en relación a la media nacional, donde el mínimo es de 950 soles al mes. Ahora, sin su fuente de ingresos, organizan las comidas mediante una olla comunitaria con apoyo de una fundación local.A través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero recibieron un curso de capitanía de pesqueros mar adentro, pero hoy deben solventarse la embarcación.En tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) peruano ordenó a la petrolera no limpiar playas utilizando mezcla de arena impregnada de petróleo crudo con arena limpia.De acuerdo con el ente regulador local, hasta la fecha Repsol ha incumplido cinco de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame y la limpieza de las zonas afectadas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la expansión de la OTAN, clave en el conflicto en Ucrania, en América Latina. Para ello, dialogamos con el analista Anibal García Fernández, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, (Celag).Y además, en Chile la Convención Constituyente aprobó eliminar el Senado para sustituirlo por una Cámara de las Regiones.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

