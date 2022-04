https://mundo.sputniknews.com/20220412/peru-si-castillo-no-realiza-cambios-importantes-el-descontento-social-crecera-1124328050.html

Perú: "Si Castillo no realiza cambios importantes, el descontento social crecerá"

Perú: "Si Castillo no realiza cambios importantes, el descontento social crecerá"

El desagrado se incrementa en el país sudamericano ante el aumento del precio de los combustibles y la falta de respuestas del Estado ante el reclamo social.

El presidente peruano Pedro Castillo camina sobre hielo delgado. Los reclamos populares por el aumento en marzo de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos, entre otros, evidenciaron la profunda crisis política que atraviesa el país.Lo que comenzó como una huelga de los transportistas en el departamento de Junín a finales de marzo derivó en una serie de manifestaciones en varios puntos de la nación."Hay un alto descontento ciudadano con ambos poderes [Ejecutivo y Judicial], dijo a Telescopio el analista peruano José Carlos Requena, Magíster en Humanidades y en Historia, Jefe del Programa de Ética Pública en la Defensoría del Pueblo.Con el paso de los días, distintos colectivos se fueron sumando a las protestas. El mandatario decidió aplicar para el martes 5 de abril un toque de queda y estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao.La medida fue levantada a las pocas horas ante el rechazo causado en la población y la presión del Congreso, distanciado del Ejecutivo."Si Castillo no realiza cambios importantes en su gestión, el descontento social irá creciendo”, afirmó Requena.El comunicador social se refirió además a los dos pedidos de vacancia contra el presidente asumido en julio, impulsados por el Congreso, y sobre la posibilidad de que el mandatario no finalice su mandato.Por su parte, el analista peruano José Alejandro Godoy, docente universitario y consultor en Comunicación y Política, dijo a Telescopio que el origen de las protestas en Perú tiene varios desencadenantes."Tenemos un grupo de personas, sobre todo ubicadas en los sectores más acomodados de la sociedad peruana, que no solo se resistieron durante semanas a reconocer el triunfo de Castillo; algunos todavía creen que el presidente no fue electo de forma libre, justa y garante", explicó."Incluso el Congreso abrió una Comisión Investigadora del proceso electoral que hasta el momento no ha arrojado novedades al respecto", recordó Godoy.Según la última encuesta de la empresa Ipsos Perú, la desaprobación a Castillo subió a 76%, la cifra más alta en casi nueve meses de gobierno, mientras que el 63% pide que renuncie.Por regiones, la mayor desaprobación se encuentra en el norte (80%) y la menor en el sur (53%).En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

