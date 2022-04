https://mundo.sputniknews.com/20220413/moscu-afirma-las-negociaciones-ruso-ucranianas-continuan-en-linea-1124360935.html

Moscú afirma las negociaciones ruso-ucranianas continúan en línea

Moscú afirma las negociaciones ruso-ucranianas continúan en línea

MOSCÚ (Sputnik) — Las negociaciones entre Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz continúan en línea, comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T16:09+0000

2022-04-13T16:09+0000

2022-04-13T16:21+0000

internacional

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

otan

ue

donbás

maría zajárova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1124360909_0:26:1202:702_1920x0_80_0_0_d06aed2158c5f47b7cdaefff0185cce5.jpg

Zajárova denunció los esfuerzos de la delegación ucraniana están encaminados "no en alcanzar unos acuerdos, sino en entorpecer las negociaciones".Respuesta a usurpación de su propiedad diplomática en VarsoviaAdemás, la portavoz aseguró que la toma por las autoridades polacas de la propiedad diplomática rusa en Varsovia es una burda violación del derecho internacional, Moscú dará una respuesta eficaz y adecuada a ese paso inamistoso.Se trata del edificio de la escuela de la Embajada de Rusia en Polonia y de una antigua residencia de diplomáticos rusos, que ahora no está habitada y requiere reparación.La diplomática recordó que esos inmuebles pertenecientes a la Embajada rusa se construyeron por la parte soviética con sus propios recursos.El Ministerio de Exteriores de Polonia, en vez de garantizar la protección de la sede diplomática extranjera contra el atentado a su propiedad, declaró que "acepta gustosamente el procedimiento de decomiso de los inmuebles y su entrega al fisco de Polonia", recordó la portavoz y lo calificó como un acto oprobioso."A ese paso inamistoso de Varsovia se dará una respuesta eficaz y adecuada", dijo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.La última ronda de negociaciones presenciales entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada y duró alrededor de tres horas.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó al término del encuentro que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados, entre ellos Rusia.Además, Kiev promete renunciar al intento de recuperar los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbás por la vía militar, y que las garantías de seguridad para Ucrania no se aplicarán a los territorios en cuestión. A la vez, pide a Moscú que no se oponga al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.Sin embargo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, recalcó que en un borrador del pacto de paz con Rusia que presentó Ucrania después de las consultas en Estambul aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en las conversaciones, en particular, en lo referente a los territorios disputados y la posibilidad de realizar ejercicios con el consentimiento de la mayoría de los Estados garantes en la lista, entre los cuales no figura Rusia.El 12 de abril el miembro de la delegación ucraniana en las consultas Mijaíl Podoliak también afirmó que las conversaciones continúan en línea a nivel de grupos de trabajo, al subrayar que las negociaciones son "muy difíciles".

https://mundo.sputniknews.com/20220402/polonia-presenta-nueva-lista-de-sanciones-contra-rusia-ante-la-comision-europea-1123935357.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/lavrov-kiev-cambio-las-clausulas-de-su-acuerdo-de-paz-presentado-en-estambul-1124116652.html

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, europa, otan, ue, donbás, maría zajárova