https://mundo.sputniknews.com/20220411/moscu-protesta-por-la-ocupacion-de-propiedad-diplomatica-rusa-en-polonia-1124263526.html

Moscú protesta por la ocupación de propiedad diplomática rusa en Polonia

Moscú protesta por la ocupación de propiedad diplomática rusa en Polonia

VARSOVIA (Sputnik) — La Embajada de Moscú en Varsovia envió al Ministerio de Exteriores de Polonia una nota de protesta por la ocupación de un edificio de... 11.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-11T16:52+0000

2022-04-11T16:52+0000

2022-04-11T16:52+0000

internacional

polonia

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123463629_0:256:2000:1381_1920x0_80_0_0_2da6f77855fcb9daccccc4c1f52910be.jpg

El 11 de abril por la mañana, varios ejecutores judiciales llegaron al mencionado edificio, ubicado en la calle Sobieski 100, en Varsovia, y, valiéndose de una sierra circular eliminaron los candados, abrieron las puertas y ocuparon el local."Ante esta situación enviamos una nota de protesta al Ministerio de Exteriores de Polonia. En la nota indicamos que el terreno donde se sitúa el edificio fue concedido a Rusia por las autoridades polacas en los años 1970 y que Polonia no rompió ese acuerdo y sigue siendo una de sus partes. De manera que es un acuerdo jurídicamente vinculante para Varsovia", dijo Andréev ante la prensa.El embajador relató que el edificio y la respectiva infraestructura fueron construidos en los tiempos de la Unión Soviética para las necesidades diplomáticas y que por lo tanto se trata de bienes inmuebles diplomáticos.Al mismo tiempo, Andréev no descartó que Polonia podría ocupar otras propiedades diplomáticas rusas.A su vez, el Ministerio de Exteriores polaco comunicó haber pedido a las autoridades del país "abrir una investigación contra dos bienes inmuebles que no se utilizan para las necesidades diplomáticas y que fueron apropiados ilegalmente por Rusia… Se trata de un edificio en la calle Sobieski 100 y otro en la calle Kieletska 45, en Varsovia".En el edificio sito en la calle Sobieski 100 anteriormente vivían diplomáticos rusos, pero ahora no vive nadie y el edificio necesita reparación.

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, rusia, europa