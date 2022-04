https://mundo.sputniknews.com/20220407/lavrov-kiev-cambio-las-clausulas-de-su-acuerdo-de-paz-presentado-en-estambul-1124116652.html

Lavrov: Kiev cambió las cláusulas de su acuerdo de paz presentado en Estambul

Lavrov: Kiev cambió las cláusulas de su acuerdo de paz presentado en Estambul

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania presentó un borrador de su proyecto del acuerdo de paz con Rusia, en el que aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas... 07.04.2022

Sin embargo, Rusia seguirá negociando con Ucrania pese a todas las provocaciones, anunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov."A pesar de todas las provocaciones, la delegación rusa continuará con el proceso de negociaciones", declaró.Según Lavrov, Rusia también insistirá en su proyecto de acuerdo con Ucrania que recoge todas las demandas iniciales de Moscú.La línea política de Kiev, continuó, pretende "retrasar e incluso socavar" las negociaciones, desviándose de los acuerdos alcanzados previamente.La reciente ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada y duró alrededor de tres horas.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Además, Kiev promete renunciar al intento de recuperar los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbás por la vía militar, y que las garantías de seguridad para Ucrania no se aplicarán a los territorios en cuestión. A la vez, pide a Moscú que no se oponga al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.Asimismo, Medinski anunció los "dos pasos" que Rusia está dispuesta a dar para reducir las tensiones y alcanzar el acuerdo con Ucrania, en concreto, bajar la intensidad de su operación en las zonas de Kiev y Chernígov y celebrar una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, simultáneamente con la rúbrica del acuerdo de paz por los ministros de Exteriores de ambos países.Rusia anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El 29 de marzo, el ministerio dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".El ente castrense se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de su ofensiva sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero subrayó que no habría un alto el fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitir Peskov, aclaró más tarde que Putin ordenó personalmente a las tropas rusas abandonar la región de Kiev.

