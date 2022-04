https://mundo.sputniknews.com/20220413/iberdrola-amenaza-con-demandar-a-mexico-crecera-la-tension-con-espana-1124382350.html

Iberdrola amenaza con demandar a México: ¿crecerá la tensión con España?

Iberdrola amenaza con demandar a México: ¿crecerá la tensión con España?

La compañía española Iberdrola no descarta iniciar acciones legales en México ante la negativa de las autoridades regulatorias de cambiar sus permisos de... 13.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-13T23:31+0000

2022-04-13T23:31+0000

2022-04-13T23:38+0000

américa latina

méxico

comisión federal de electricidad (cfe)

iberdrola

electricidad

reforma eléctrica de amlo

andrés manuel lópez obrador

gobierno de españa

En su informe anual, la empresa con sede en Bilbao dejó claro que podría iniciar una demanda en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) si este órgano sigue sin dejarla operar en el país latinoamericano mediante la negación de permisos. En el documento, la multinacional actualiza el estado del diferendo que tiene con la CRE, luego de que en noviembre pasado solicitó el cambio de permiso para su planta ubicada en Monterrey, al norte de México.En el reporte se menciona que el contrato para operar dicha planta como una de autoabastecimiento se suspendió en enero de 2022 para solicitar uno que le permita incursionar en el mercado eléctrico."Este permiso no se ha obtenido todavía en la fecha que se autorizan estos estados financieros, aunque se cree que se trata de un retraso y no una negativa a conceder el permiso", se lee en el reporte.Sin embargo, Iberdrola advierte que la negativa afectaría la viabilidad de la planta y la inversión de 270 millones de dólares que representa, por lo que "se emprenderían acciones legales".Desde principios de año, Iberdrola mantiene una batalla legal para mantener en operación su planta en Monterrey, la cual, bajo la figura de autoabastecimiento, le permite dotar de energía eléctrica a sus 44 socios del Grupo Monterrey, entre los que destacan Cemex y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma.Incluso el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención de la solicitud de la empresa durante su conferencia de prensa del 19 de enero, en la que criticó la ambición de la compañía dirigida por Ignacio Galán.A pesar de que en febrero se suspendieron las operaciones de su planta en Monterrey por terminarse el contrato de interconexión, la firma española se amparó y, en marzo, obtuvo una suspensión provisional de un juez lo que le permitirá operar de manera provisional.En su momento, Iberdrola no descartó en solicitar un arbitraje internacional y rechazó la posibilidad de vender sus plantas a México en caso de no conseguir los permisos.En febrero pasado, López Obrador pidió hacer "una pausa" con España para evitar que las grandes multinacionales de ese país se aprovechen de las leyes mexicanas para sacar provecho y ganancias millonarias en industrias como la energética y la de construcción.

