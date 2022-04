https://mundo.sputniknews.com/20220411/real-madrid-y-bayern-por-el-pase-a-semifinales-1124253011.html

Real Madrid y Bayern por el pase a semifinales

MOSCÚ (Sputnik) — El Real Madrid y el Bayern de Múnich son los dos candidatos para imponerse en sus respectivos duelos del martes y lograr el billete a las... 11.04.2022, Sputnik Mundo

El Madrid derrotó por 1-3 al Chelsea en Stamford Bridge, y ahora tratará de rematar la faena en la vuelta de los cuartos que se disputarán en el feudo madridista, el Santiago Bernabéu, de la capital española. Una victoria, un empate, incluso una derrota por la mínima garantizará a los blancos un cupo entre los cuatro mejores equipos del continente.Mientras que el Bayern lo tiene más complicado pues debe imponerse al 0-1 sufrido ante el Villarreal en la Cerámica. Ahora los bávaros contarán con el respaldo de su público en el Allianz Arena, donde buscarán ratificar su favoritismo.Duelo de campeonesTras el mazazo recibido en la ida, el Chelsea visitará por primera vez el Bernabéu con la intención de aguarle la fiesta al Madrid y confirmarse como un grande de Europa, donde es el último campeón del torneo. Pero tiene una tarea complicada, pues los blancos se crecen en su cancha y es el equipo que más veces ha ganado la Champions.Pero nada es imposible y el Chelsea cuenta con recursos de sobra para obrar el milagro. El Madrid no es imbatible y ya ha tenido sus fracasos en Champions. Las más recientes fueron en la temporada 2018/19 cuando en los octavos de final se impuso por 1-2 al Ajax de Ámsterdam en el partido de ida, pero cayeron 1-4 en el Bernabéu. Y aunque no fue eliminado en la temporada 2017/18 el Real Madrid derrotó 0-3 a la Juventus en Turín, pero en la vuelta vio como los italianos le igualaban el resultado. Un penal en los últimos minutos permitió el 1-3 definitivo y el billete a semifinales.Para buscar la remontada el técnico del Chelsea podrá contar con César Azpilicueta, que dio negativo al COVID y se incorporó al equipo. Pero no estará Romelu Lukaku, quien no viajará a Madrid, tras la lesión que sufrió el fin de semana.Por su parte, el Madrid de Carlo Ancelotti logró recuperar al lateral francés Ferland Mendy y podrá repetir casi el mismo equipo que en Londres, con la ausencia del central brasileño Éder Militao, que cumplirá sanción tras ser amonestado en la ida.Bayern a por todasUna tarea complicada pero posible es la que tiene el Bayern por delante. Su objetivo es imponerse al Villarreal, tras el 0-1 de la ida. Una victoria por la mínima de los alemanes obligaría al alargue, si es más abultada pues los dirigidos por Julian Nagelsmann se colocarían entre los cuatro mejores del torneo.El Bayern no tuvo un buen partido en la ida, pero todo eso puede cambiar en la vuelta. Nagelsmann cuenta con una excelente plantilla y con hombres que se crecen como el polaco Robert Lewandowski, que lleva más de 40 goles esta temporada.Mientras que el DT del Villarreal, Unai Emery, dio descanso a sus titulares el pasado fin de semana en la Liga, para llegar con piernas frescas a este duelo crucial. "Para mí el del Bayern es el mayor reto para mí como entrenador. Es el mayor reto para mí y para el club", destacó Emery tras el duelo de Liga.Figuras del Villarreal lo serán sin duda jugadores como Foyth, Capuoe y Lo Celso, encargados de controlar el balón y dar salida a los hombres de ataque Gerard Moreno y Danjuma.Lo cierto es que serán dos duelos interesantes en los que los equipos españoles parten con ventaja, pero enfrente tienen a dos de los rivales más fuertes de la presente temporada. El Madrid debería avanzar gracias a la renta de la ida, pero nada está escrito y el Chelsea puede remontar. Mientras que el Villarreal busca colarse en semifinales de Champions 16 años después, pero tiene que aguantar el empuje de un todo poderoso Bayern. Todo está por verse.

