https://mundo.sputniknews.com/20220407/benzema-gato-o-tigre-1124126480.html

Benzema, ¿gato o tigre?

Benzema, ¿gato o tigre?

MOSCÚ (Sputnik) — En diciembre de 2010, poco después de una lesión del atacante argentino Gonzalo Higuaín y previo a un partido ante Zaragoza, el siempre... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T15:05+0000

2022-04-07T15:05+0000

2022-04-07T15:12+0000

internacional

💬 opinión y análisis

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1124127414_0:294:2270:1571_1920x0_80_0_0_c27d15a6274db7469e5f3fd7a3eae489.jpg

"Si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, pues vas con el gato, porque solo no puedes ir", dijo Mou, quien agregó: "a inicio de temporada ya dije que sería muy difícil una temporada solo con Benzema e Higuaín. En este momento, si tengo que hacer la segunda mitad de la temporada solo con Benzema, será todavía mucho más difícil. Pero hay que preguntar al director general, que puede comentar la opinión del club", dijo en abierta referencia a Jorge Valdano, director deportivo del equipo blanco, cuyas secuelas las pagó Karim Benzema.A The Special One no le gustaba mucho Benzema. Tal vez veía en él a un buen jugador, pero no al delantero top que esperaba para un Real Madrid que tenía la intención de acabar con la hegemonía del Barcelona y darle a él su tercera Copa de Europa, después de las conseguidas con el Oporto y el Inter de Milán.Aquellas palabras "picaron" al otrora jugador del Olimpique de Lyon, quien, poco a poco, comenzó a ganarle la partida al delantero argentino, que finalmente terminaría por abandonar el Santiago Bernabeu, en un periplo que lo llevó a varios clubes, hasta el Miami de David Beckham, desde donde anunció que este año le pone fin a su carrera como jugador.Gregario de Сristiano RonaldoLa llegada de Benzema al Real Madrid coincidió con la de otros dos ganadores del Balón de Oro: el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Kaká. El primero fue un torbellino desde que puso un pie en el campo, pero el segundo, aquejado de una pubalgia de la cual nunca se curó, se convirtió en un jugador mustio y cuesta abajo, que terminó por dejar el equipo tres años después.Karim, mientras, se convirtió poco a poco en el acompañante ideal para CR7. El francés le hacía espacios, halaba las defensas, le daba las mejores asistencias, y se ganó el cariño y el respeto del portugués, que terminó por romper todos los récords goleadores del Real Madrid.Juntos ganaron cuatro veces la Champions, y juntos, también, el juego del francés permitió que Ronaldo se llevara a casa cuatro veces el Balón de Oro.Pero todo no es perfecto en la vida y lo que un día pareció una yunta muy especial, terminó cuando CR7 le pidió a Florentino Pérez que lo dejará salir a la Juventus de Turín en busca de nuevos retos y previo pago de 100 millones de euros, la venta más cara en la historia del Madrid.De gato a tigreFlorentino accedió. Tenía a Gareth Bale y pensaba que el galés recogería el cayado del portugués y se erigiría en líder del equipo más ganador de la historia del fútbol europeo. Pero se equivocó. Bale sumó una lesión tras otra, prefirió jugar al golf, puso al Real Madrid en segundo plano y se concentró en la selección galesa, y entonces emergió Karim Benzema.El gato con el que no quería ir de caza José Mourinho se convirtió en un enorme tigre, en un depredador del área, al que tanto rivales como compañeros de equipo no se cansan de rendir pleitesías. Hoy, Benzema es el mejor jugador del Real Madrid y fuerte candidato a ganar un Balón de Oro, aunque depende de hasta dónde llegue su equipo en la Champions.En octavos de la competición continental, en el pareo frente al PSG, el Madrid cayó en el Parque de los Príncipes en el partido de ida. Benzema llegó entre algodones y no pudo hacer mucho en la cancha. Al final el Madrid cayó por 1-0 y se fue con la esperanza de darle vuelta a la eliminatoria en casa.Ya en el Bernabeu, el nueve francés anotó tres goles. El primero de ellos de pillo, tras robarle un balón al arquero Gianluiggi Donnaruma, que abrió el camino de la remontada, justo cuando el Madrid perdía por 0-1 (0-2 en el global). Y unas semanas después, en Stamford Bridge, en cuartos de final ante el Chelsea, volvió a marcar otro hat trick, que pone al Madrid cerca de las semifinales de Champions y terminó por encandilar a seguidores y detractores en todo el mundo.Karim ya no es el gato al que hacía alusión Mourinho. Se convirtió en un inmenso tigre de Bengala, en un depredador del área, temido por las defensas rivales, pero sobre todo por los porteros que una vez tras otra se equivocan cuando se acerca el tercer máximo goleador de la historia del Madrid.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/el-delantero-del-real-madrid-karim-benzema-condenado-a-un-ano-de-prision-por-intento-de-chantaje-1118582543.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Héctor Miranda Pérez

Héctor Miranda Pérez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Héctor Miranda Pérez

💬 opinión y análisis, ⚽ deportes