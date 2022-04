https://mundo.sputniknews.com/20220407/quien-ganara-el-mundial-de-catar-2022-esto-dicen-las-matematicas--1124159144.html

¿Quién ganará el Mundial de Catar 2022? Esto dicen las matemáticas

Aunque la vida te da sorpresas, las casas de apuestas ya han comenzado a hacer sus predicciones sobre quién podría resultar campeón en la Copa del Mundo de... 07.04.2022, Sputnik Mundo

Considerando su ránking en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), posibles cruces en la fase de eliminatorias, posición en los grupos, el modelo Elo estimó las posibilidades del siguiente ganador del más importante torneo de fútbol del mundo.Luego de que un equipo latinoamericano no se ha coronado campeón desde Corea y Japón 2002, cuando triunfó el Brasil de Ronaldo ante la Alemania de Oliver Kahn, el modelo predictivo estima que la selección verdeamarela es la favorita para coronarse en Catar 2022, con un 26,35% de posibilidad.Le sigue en posibilidad la Argentina de Lionel Messi, subcampeón del mundo en el torneo de Brasil 2014, cuando la escuadra albiceleste fue derrotada con la diferencia mínima por Alemania, con tanto en tiempo extra de Mario Götze.Argentina, según estas estimaciones, concentra un 18,41% de posibilidades de volver a alcanzar la gloria, distinción que no consigue desde México 86, cuando Diego Armando Maradona condujo a su equipo al triunfo.En tercer margen de posibilidad aparece el actual campeón del mundo, Francia, con 14,32%, luego de que en Rusia 2018 derrotara a Croacia cuatro goles a dos.Tras esta posible triada de campeones, siguen en orden descendente Bélgica, España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Holanda y Dinamarca.El panorama no pinta muy bien para México, que de acuerdo con estas evaluaciones ostenta un 0,59% de probabilidades de obtener su primera medalla de oro en copas del mundo, a pesar de ser un asiduo visitante de esta gesta internacional.No obstante estas predicciones matemáticas, uno de los rasgos de los mundiales de futbol es su imprevisibilidad, y la historia de estos torneos demuestra que no siempre los favoritos avanzan y equipos sin demasiado alarde logran conquistar posiciones significativas.

