INE advierte a AMLO: "La consulta de revocación podría ser anulada por injerencia del Gobierno"

INE advierte a AMLO: "La consulta de revocación podría ser anulada por injerencia del Gobierno"

La consulta de revocación de mandato, que se celebrará el domingo 10 de abril, podría ser anulada por la manera en que han intervenido en ella autoridades del...

El integrante del ente autónomo encargado de la elección sostuvo que uno de los rasgos de la revocación de mandato ha sido la violación permanente de las normas de divulgación del ejercicio."Fueron quienes se presentan como los principales impulsores de la revocación de mandato los primeros en violar estas restricciones constitucionales y legales", acusó Córdova.Además, el consejero recordó las inconformidades que impulsó el INE, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras considerar que no contaba con los recursos suficientes para organizar de manera suficiente la revocación de mandato.Si no hay más casillas para el ejercicio del domingo 10 de abril es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal, acusó Córdova tras recordar que negó otorgar recursos adicionales al INE para la organización del ejercicio de participación."Estamos ante una serie de conductas irregulares que en su magnitud, pero sobre todo en su coordinación y su sistematicidad nunca antes habíamos presenciado", aseveró.La revocación de mandato ha generado 172 quejas, de noviembre de 2021 a la fecha, una cifra muy alta en comparación con otros ejercicios democráticos, reprochó Córdova y acusó que las irregularidades de autoridades han quedado impunes."Nos preocupa muchísimo que en un contexto de democracia constitucional haya quien diga que no le hagan caso al INE", apuntó en el mensaje a medios.También negó que el instituto haya boicoteado la divulgación del ejercicio de revocación y subrayó que desde que se instrumentó la ley que faculta la consulta se le otorgó potestad exclusiva de divulgación al INE.Durante el proceso de organización de la consulta, distintos actores del gobierno federal, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han acusado al árbitro electoral de ser parcial y proteger los intereses de la oposición.

