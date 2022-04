López Obrador pone a prueba sus fuerzas hacia el fin de su mandato en 2024 en México

https://mundo.sputniknews.com/20220408/lopez-obrador-pone-a-prueba-sus-fuerzas-hacia-el-fin-de-su-mandato-en-2024-en-mexico-1124201511.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El primer referéndum revocatorio del mandato presidencial en la historia de México ha sido promovido por el oficialismo en busca... 08.04.2022, Sputnik Mundo

Fue convocado para este 10 de abril, cuando el gobernante goza de elevada aprobación y hasta la oposición quiere que termine su sexenio en 2024 y que se marche luego a su sureña finca de retiro en Palenque, Chiapas.El politólogo Jorge Javier Romero, investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo en entrevista con Sputnik que el mandatario ideó el inédito ejercicio "para mostrar su fortaleza y que todavía puede movilizar esa popularidad en las urnas.El coautor del libro Balance temprano desde la izquierda democrática, sobre los primeros tres años de López Obrador, pone sin embargo paños fríos al entusiasmo de los correligionarios del líder en su tour de force.Los parámetros de los analistas coinciden en lo siguiente, comenta: "Con un caudal de votos menor al 15% del electorado perdería, pero con una participación entre 15% y 20% sale tablas [empate], y si lo rebasa sería un éxito".El referéndum será vinculante si participa un 40% del padrón electoral, algo muy improbable, según las encuestas.Cuando su popularidad va a la baja pero ronda el 60%, la oposición entendió la jugada presidencial y levantó la consigna: "Terminas y te vas", llamando a no participar.En busca de respaldo plebiscitarioAparte de gobernar la capital de 2000 a 2005, López Obrador ha vivido tres décadas de su vida en campaña electoral, encima de una tarima con un micrófono en la mano.Cuando llegó a la presidencia en su tercer intento en julio de 2018, con 30,1 millones de votos para un 53,2% de sufragios, prolongó esta costumbre con alocuciones de más de dos horas diarias ante periodistas y simpatizantes de redes sociales.Romero, doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, indica: "Su intención es validar cualquier decisión que tomará a finales de su Gobierno: busca vencer la resistencia a sus reformas constitucionales", que no ha podido consumar todavía.La previsión es que la inmensa mayoría que acuda a las urnas solo sean militantes leales al mandatario.Un respaldo de 80% a 90% de participantes, aun si acuden en pequeña cantidad, "será mostrado como una aprobación plebiscitaria y se presentará como la encarnación de la fuerza de la voluntad general", prevé el politólogo.Maquinaria a prueba y más alláPara lograr una alta movilización, el Gobierno puso todo su aparato a trabajar de última hora, más allá de la legalidad que prohíbe a funcionarios públicos hacer campaña electoral. "Las cosas no le salieron también como pretendieron y las fuerzas gobernantes dieron muestras de desesperación", interpreta el politólogo esa apuesta.Altos funcionarios mostraron incluso decisión de violar abiertamente la ley haciendo campaña y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el 7 de abril, que el tribunal deberá dictaminar sobre el cúmulo de irregularidades del proceso.El INE en la miraOtra posibilidad sobre la que se especula mucho en círculos políticos y que denuncia la oposición es la siguiente: "uno de los objetivos es acusar al INE de que no salió bien el plan de ratificación porque no hubo casillas de votación suficientes", dice Romero.Debido a que el presupuesto de la autoridad electoral para 2022 fue recortado en el Congreso por la bancada oficialista, ya que el Gobierno le negó 85 millones de dólares adicionales para la organización del referéndum, solo se instalará la tercera parte de los centros de votación usuales.El presidente ha dicho públicamente que su intención de abolir al INE y reemplazarlo por una autoridad elegida en las urnas.El analista advierte que así "le daría el golpe final a las autoridades electorales", eliminando uno de los emblemas de las tres décadas de la prolongada transición democrática mexicana.Todos a prueba hacia 2024La oposición lanzó la pelota hacia 2024 al observar que la elevada popularidad del presidente ha venido cediendo y marcha con la consigna "Termina y te vas", para alejar el fantasma detentación reeleccionista.En cambio, el presidente puso a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en máxima tensión, pero no todos jalaron la cuerda con la misma intensidad.La sorda disputa entre tres aspirantes a la sucesión presidencial amenaza con fragmentar a las fuerzas internas del oficialismo: la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, y el jefe de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.Para que el referéndum sea vinculante, requiere de 36 millones de electores, que los encuestadores estiman imposible.

Víctor Flores García

Víctor Flores García

