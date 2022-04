https://mundo.sputniknews.com/20220407/amlo-pone-a-prueba-su-mandato-en-mexico-1124154939.html

AMLO pone a prueba su mandato en México

AMLO pone a prueba su mandato en México

El domingo 10 de abril se realizará en el país norteamericano una consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los mexicanos votarán si desean que concluya anticipadamente la presidencia de AMLO o si continúa hasta el final de su sexenio en 2024.La consulta ciudadana fue impulsada por el propio mandatario luego de una larga batalla con el Instituto Nacional Electoral (INE).Para que la votación sea vinculante, se debe alcanzar una participación de al menos 40% del electorado. Si no se alcanza el porcentaje de participación el resultado de la votación no tendrá ningún efecto.Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a respetar el resultado y acatarlo, sin importar la cifra de asistencia a las urnas.El analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, dijo a Telescopio que la iniciativa trasciende "la simple votación [presidencial] de cada seis años"."Con la consulta se quiere ir más allá de la democracia delegativa y hacer que las consultas, que son de interés nacional, sean cada vez más recurrentes", explicó.Las distintas encuestas realizadas coinciden en que habría una amplia mayoría en contra de revocar el mandato del jefe de Estado.García Fernández consideró que esta instancia electoral "fortalece el proceso democrático nacional". Pero alertó que la consulta "no llegará al 40% por la baja publicidad y los impedimentos constantes".El INE instalará alrededor de 57.000 lugares de votación, dos tercios menos de los instalados en las elecciones federales de 2021 (154.000).El experto además se refirió a los comicios regionales en México y a la reforma eléctrica.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

