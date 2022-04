Diputado: sanciones a Rusia afectan abastecimiento de fertilizantes en América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20220405/diputado-sanciones-a-rusia-afectan-abastecimiento-de-fertilizantes-en-america-latina-1124048940.html

Desde que se recrudeció el conflicto entre Rusia y Ucrania el precio de los fertilizantes en el mercado internacional se disparó, producto de las sanciones que enfrenta Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.Actualmente, Rusia se ubica como el tercer productor de fertilizantes nitrogenados del mundo, esto debido a la importancia que desempeña el gas para la fabricación de este producto, un recurso con el que cuenta la nación euroasiática en grandes cantidades.Rusia representa alrededor del 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de los fertilizantes potásicos.Venezuela en los últimos dos años ha importado entre 100.000 y 120.000 toneladas de fertilizantes, en su mayoría dirigidos al sector productivo agrícola privado del país, entre el 70 y 80% proviene de Rusia, de acuerdo a la información suministrada a Sputnik por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela.El pasado 7 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro comentó que tomó medidas para proteger "la economía y el derecho a la alimentación" de los ciudadanos de su país, ante la crisis en Ucrania.Estrecha relaciónVenezuela ha hecho frente a centenares de sanciones emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que el diputado consideró que la imposición de este tipo de medidas contra Rusia, un país considerado como aliado de la nación sudamericana, está lejos de ser un obstáculo para las relaciones entre ambos países.Rusia y Venezuela han mantenido relaciones comerciales pese a las restricciones impuestas por Washington, por lo que Chávez aseguró que ya se tenían en marcha planes alternativos de cooperación."Ya se habían tomado algunas previsiones, ya se habían puesto en marcha algunos mecanismos alternativos, que nos han permitido digamos mantener el flujo comercial a pesar de las agresiones y de la hostilidad de Estados Unidos y la Unión Europea", señaló el diputado.El parlamentario aseguró que la situación actual no afectará la relación entre ambos países, sino que contribuirá en el fortalecimiento de su alianza."Estamos seguros que esa relación, esa alianza estratégica con la gran patria rusa en medio de esta conflictividad, no se va detener, no se va ver afectada, creo que, por el contrario, creo que se va profundizar, creo que se van a seguir perfeccionando y buscando mecanismos alternativos para efectos los efectos del bloqueo criminal contra nuestras economías", indicó.De acuerdo con Chávez, las acciones de Estados Unidos lejos de socavar en las economías de los países han dado paso al nacimiento de un nuevo orden mundial."Lo que han logrado más bien es que se catalice la gestación la multipolaridad, de un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial, ya sin la hegemonía de los Estados Unidos, sino con digamos el hecho de la gestación de la multipolaridad", aseveró.Golpe a EuropaDel mismo modo, Chávez destacó que las sanciones contra Rusia tienen efecto directo sobre las naciones de la Unión Europea."Europa está siendo mucho más afectada por no comprar o no tener la libertad para agilizar el comercio con Rusia, eso ha hecho que los costos de la energía se eleven en Europa, al elevarse los costos de la energía por supuesto que se disparan el resto de los productos, bienes y servicios", aseguró.De acuerdo con una información publicada en la cuenta de Twitter de la oficina estadística de la Unión Europea, la inflación en la eurozona aumentó en el último mes un 7,5%, lo que implica un crecimiento de 1,6% con respecto a febrero.Esto se debe al aumento del precio de la energía del 44,7% durante el mes de marzo, 12 puntos por encima del alza registrado en febrero, del 32%.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.

