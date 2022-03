https://mundo.sputniknews.com/20220330/plantios-venezolanos-amenazados-por-efecto-mariposa-desde-ucrania-1123803569.html

Plantíos venezolanos amenazados por efecto mariposa desde Ucrania

CARACAS (Sputnik) — Las plantaciones del sector privado en Venezuela, especialmente cuando se acerca la temporada de siembra de cereales, están amenazadas ante... 30.03.2022, Sputnik Mundo

"Impacta en los costos de los fertilizantes de manera importante. Se pudiera estar hablando inclusive hasta de un 50 o 60% de aumento del costo, y esto está teniendo un efecto directo sobre todos los rubros agrícolas", dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins.En tanto, el economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentaria de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gutiérrez, explicó a este medio que esto incidirá en la tasa de inflación.ImportaciónTras la paralización de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), agregó Hopkins, Venezuela dejó de producir los fertilizantes que se fabrican a base de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), conocidos como NPK, y por tanto los agricultores privados comenzaron a importar por medio de la empresa rusa Fosagro.Hopkins agregó que en los últimos dos años su país ha comprado entre 100.000 y 120.000 toneladas de fertilizantes."El 100% de esos fertilizantes es importado y buena parte de ese fertilizante viene de allá, viene de Rusia y de Bielorrusia. Podríamos decir que un 70 u 80 podría estar viniendo de allá", apuntó.El dirigente de Fedeagro señaló que tras el bloqueo de Rusia del sistema SWIFT —acrónimo en inglés de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication—, que es el intermediario que permite conectar la mayoría de las transferencias en el mundo, resulta complejo que los privados venezolanos puedan pagar por la compra de fertilizantes.El sector agrícola venezolano comenzó a importar gran parte de los fertilizantes NPK de Rusia en 2020, aseveró Hopkins, tras 12 años de caída de la producción nacional.Gran productorRusia se consolidó como un gran productor de fertilizantes nitrogenados en el mundo, debido a que el amoniaco, vital para su producción, requiere de gas en grandes cantidades para ser fabricado y esta nación lo posee.Gutiérrez señaló que el sector privado venezolano "tendrá un problema, y va a tener que buscar qué país le va proveer" estos fertilizantes.Ambos expertos indicaron que la ausencia de estos productos podría ocasionar un aumento del precio de los alimentos.La situación afecta no solo a Venezuela sino a toda Sudamérica, incluyendo a Brasil, que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo y de acuerdo con cifras oficiales importa más del 60% de sus fertilizantes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas informó este miércoles 30 que el conflicto en Ucrania está "desencadenando una ola de hambre colateral" que afectará a numerosas naciones debido al alza del precio de los alimentos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.DEl 25 de marzo, el Estado Mayor General de Rusia dio por cumplidos los principales objetivos de la primera fase de la operación y dijo que en adelante se enfocaría en la "liberación del Donbás".

