Diputado: efectos de sanciones contra Rusia tendrán impacto negativo en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia, por la operación militar especial en Ucrania... 30.03.2022

Las sanciones contra Moscú han ocasionado a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes, por lo que organismos internacionales han advertido sobre una posible escasez de alimentos a causa de estas medidas.En ese sentido, Chávez indicó que EEUU comenzó a padecer las consecuencias de sus propias sanciones."Veamos la situación a lo interno de Estados Unidos, hay una situación del disparo de la inflación, de los altos costos de combustible, las energías, lo que tiene que ver con el gas, los hidrocarburos, eso va a tener un impacto en la región", comentó el legislador.Rusia y Ucrania son grandes exportadores a nivel mundial de trigo, aceite de girasol y maíz.Venezuela importa al año más de un millón de toneladas de trigo, de acuerdo con la Red Agroalimentaria de Venezuela.AlternativasNo obstante, Chávez manifestó que a raíz de las sanciones impuestas contra su país por EEUU y algunos países europeos desde el 2014, el Gobierno de Nicolás Maduro desarrolló en los últimos años programas alternativos para garantizar la alimentación de la población."Creemos que las decisiones que ha tomado el Gobierno desarrollando los 18 motores de la economía, buscando las fuentes alternativas, avanzando en una política integral, dándole importancia a los nuevos emprendimientos, dotando al país de una infraestructura jurídica-constitucional que nos permita superar el bloqueo (…) va a atenuar los efectos de la situación que ya se está presentando con mucha fuerza en otros países de la región", detalló.La administración de Maduro denunció que desde el 2014, EEUU y Europa han ejecutado 502 medidas coercitivas contra Venezuela.Por su parte, Maduro aseguró el pasado 7 de marzo que tomó medidas para proteger "la economía y el derecho a la alimentación" de los ciudadanos de su país, ante la crisis en Ucrania.Además, dijo que garantizará el suministro de trigo a su país, ante la escasez de fertilizantes para producir alimentos.De igual manera, el Gobierno propuso crear otras alternativas y cambiar el patrón de consumo de las pastas de trigo, por pastas de arroz o maíz.Rusia también tiene una participación importante en el mercado de la energía y los metales, por lo que una caída de esos productos podría afectar la construcción, la petroquímica y el transporte.En la madrugada del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a una supuesta agresión por parte de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Del 24 de febrero al 29 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.189 civiles y dejaron heridos a otros 1.901, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU.La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 108 niños muertos y 142 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo su territorio, además de toques de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.

