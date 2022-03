https://mundo.sputniknews.com/20220329/por-que-colombia-no-puede-producir-su-propio-fertilizante-1123734329.html

¿Por qué Colombia no puede producir su propio fertilizante?

¿Por qué Colombia no puede producir su propio fertilizante?

Como en otros países, los agricultores colombianos sufren la escasez de fertilizantes provocada por el conflicto en Ucrania. Y si bien el país tiene reservas...

La agricultura de Colombia está resintiendo la falta de materias primas para la producción de fertilizantes, lo que podría, en el corto plazo, afectar la soberanía alimentaria y la economía exportadora en su totalidad, advierten desde el país cafetero.El país importa alrededor de un 42% de los concentrados de urea —principal componente para fertilizar los suelos agrícolas—, directamente desde ambos países en conflicto, siendo con precisión, un 29% desde la Federación Rusa y un 13% desde Ucrania.La producción agrícola colombiana requiere aproximadamente unas 400.000 toneladas de urea al año, lo que representa un 40% de las dos millones de toneladas de fertilizantes que Colombia importa en términos anuales.Fertilizantes: un panorama globalLa seguridad alimentaria podría verse afectada seriamente a nivel mundial durante 2022, especialmente en América Latina —una región exportadora de alimentos hacia todo el planeta—, debido a la escasez de fertilizantes en el mercado de insumos agrícolas a escala global, advirtieron en marzo desde la reunión de ministros de Agricultura de las Américas.Junto a la inestabilidad en la producción energética y la fuerte relación entre los hidrocarburos y la producción de fertilizantes, las sanciones económicas impuestas por EEUU y la Unión Europea a Rusia —principal productor de fertilizantes a nivel mundial después de China—, acrecentadas luego del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, no han hecho más que acentuar la escasez alimentaria y la escalada de precios.Rusia extrae y comercializa alrededor del 20% del gas natural a nivel mundial, siendo el gas —a través de la extracción de amoníaco y nitrógeno—, el principal insumo —junto al petróleo—, de la urea, el granulado sólido de nitrógeno más utilizado a nivel mundial como fertilizante.Los productores latinoamericanos comienzan a enfrentar dificultades en el acceso a fertilizantes, ya que Rusia representa alrededor del 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y un 17% de los fertilizantes potásicos.Retos para la producción colombianaConsultado por la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el profesor Manuel Iván Gómez, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma casa de estudios, afirmó que en Colombia no se produce urea "por dos razones principales: la energía y la falta de tecnología en el proceso de industrialización".La dificultad para los colombianos recae en no contar con procesos de producción del químico adecuados, debido a la falta de tecnología a nivel industrial.En su opinión, se necesita una alianza entre academia, Estado e inversión privada, para que Colombia sea capaz de producir sus propios fertilizantes y reducir la dependencia de los mismo a los vaivenes del mercado global.En promedio, el incremento en los precios de fertilizantes e insumos para su producción a nivel mundial registró un alza anual de 89% según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), debido al incremento en el precio del gas natural, los costos de transporte, y por el efecto de las sanciones económicas a Rusia —antes y después—, del inicio de la Operación militar especial de Rusia en Ucrania.

