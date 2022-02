https://mundo.sputniknews.com/20220208/por-que-cada-vez-mas-mexicanos-creen-que-los-frijoles-son-la-dieta-de-los-pobres-1121370762.html

¿Por qué cada vez más mexicanos creen que los frijoles son la "dieta de los pobres"?

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguran que el consumo del frijol ha caído en el país latinoamericano en las últimas décadas. 08.02.2022, Sputnik Mundo

Aunque su valor nutrimental es bastante alto en un consumo equilibrado, esta leguminosa está cada vez menos presente en la mesa de los mexicanos. Expertas de la UNAM señalan que ya no se consume tanto frijol en México por un motivo: se ha afianzado la creencia de que es una comida de pobres. Quienes realizan esta afirmación son Amanda Gálvez Mariscal, académica del Posgrado en Ciencias Bioquímicas, y Elvira Sandoval Bosch, especialista en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina. De acuerdo con información del Panorama Agroalimentario 2021 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en 1980 la ingesta anual de frijol por persona era de 16 kilogramos. En 2021, esa cantidad disminuyó a 9 kilogramos. "Pensamos que, si no somos pobres, no tenemos por qué estar consumiendo estos alimentos, lo cual es muy falso", asegura Sandoval Bosch, con motivo del Día Mundial de las Legumbres, que se celebra el 10 de febrero."La fibra [contenida en las leguminosas] nos da la sensación de saciedad, por eso se dice que los frijoles son los llenadores", agrega la experta de la UNAM. El frijol forma parte de la canasta básica del pueblo mexicano. Está presente en prácticamente toda su gastronomía, desde los tacos y las tortas hasta los tamales, los tlacoyos, los sopes, los huaraches y toda cantidad de garnachas que se venden en puestos callejeros y restaurantes. Los frijoles son similares a las tortillas en valor nutricional. Tienen proteínas de leguminosas sin colesterol, son bajos en grasa y, al combinarlos con una dieta rica en cereales, se obtienen beneficios similares a los desencadenados por el consumo de carne.Al frijol se le menosprecia por ser considerado parte de una "comida de pobres", un grave error si se toma en cuenta que son una rica fuente de proteína, dice Gálvez Mariscal.

