https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-ue-esta-a-favor-de-celebrar-conferencia-sobre-seguridad-en-la-region-del-golfo-persico-1123690460.html

La UE está a favor de celebrar conferencia sobre seguridad en la región del golfo Pérsico

La UE está a favor de celebrar conferencia sobre seguridad en la región del golfo Pérsico

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea está a favor de celebrar una conferencia sobre cooperación y seguridad en la región del golfo Pérsico, si se logra... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T20:31+0000

2022-03-28T20:31+0000

2022-03-28T20:33+0000

internacional

plan de acción integral conjunto (paic)

josep borrell

europa

irán

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1120320138_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_1b44d6ef2cbe858b9d66cf4f54352f69.jpg

Según el alto diplomático, es posible restaurar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en un futuro próximo, sin embargo, para hacerlo hay que satisfacer la demanda de Irán, que exige no reconocer como terroristas a sus ciertas organizaciones.Expresó su convicción de que, además de los problemas relacionados con el PAIC, la seguridad en la región del golfo Pérsico está afectada también por los ataques lanzados por los rebeldes yemeníes en Arabia Saudí.Hace una semana, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que el Gobierno de Estados Unidos estudia la posibilidad de eliminar los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de su lista de organizaciones terroristas, si Irán se compromete con reducir las tensiones en la región.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.Viena acogió desde el 27 de diciembre la octava ronda de las negociaciones para el regreso al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

https://mundo.sputniknews.com/20220327/iran-culpa-del-poco-avance-en-el-paic-a-la-falta-de-decision-de-eeuu-sobre-las-sanciones-1123642374.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plan de acción integral conjunto (paic), josep borrell, europa, irán, sanciones