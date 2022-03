https://mundo.sputniknews.com/20220304/eeuu-deberia-sacar-las-sanciones-a-iran--1122682167.html

"EEUU debería sacar las sanciones a Irán"

"EEUU debería sacar las sanciones a Irán"

El tiempo no para y, a pesar de las intensas negociaciones en Viena para salvar el pacto nuclear de 2015, el acuerdo no se confirma.

2022-03-04T22:05+0000

2022-03-04T22:05+0000

2022-03-04T22:05+0000

telescopio

irán

estados unidos

plan de acción integral conjunto (paic)

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122682050_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c0d4837a28866d763d8b657a0e1268bb.jpg

"EEUU debería sacar las sanciones a Irán" "EEUU debería sacar las sanciones a Irán"

Las actuales conversaciones internacionales para reactivar el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) han tenido avances. Sin embargo, uno de los obstáculos más cuestionados es la presión que ejerce EEUU —país que se retiró del pacto nuclear— a Irán a través de sanciones que estrangulan su economía.El investigador argentino Martín Martinelli, Doctor en Ciencias Sociales Humanas y profesor de Historia Contemporánea, dijo a Telescopio que "EEUU debería quitar las sanciones a Irán y volver a la política que venía cumpliendo desde 2015 a rajatabla sobre el desarrollo nuclear".El docente recordó que quien utilizó “armamento nuclear contra población civil” fue EEUU en 1945 "con las bombas lanzadas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki" en Japón. Y añadió que el desarrollo nuclear de Irán ha sido "con fines disuasivos".Martinelli advirtió sobre la necesidad del actual presidente estadounidense, Joe BIden, de mejorar su imagen internacional por el conflicto en Ucrania y reforzar las políticas internas. Esto ante la posibilidad de "perder en las próximas elecciones legislativas y ante una "vuelta del trumpismo".El experto aseguró que Washington intentó reconfigurar en las últimas décadas a Medio Oriente, “pero no lo logró”.Además se refirió a "la doble vara" que aplica la administración de Biden, al sancionar a Irán por su desarrollo nuclear pero no accionar de la misma manera con Israel "que tiene energía nuclear desarrollada y no se adhiere a los tratados de no proliferación".“El acercamiento [de Irán] con Rusia y China puede inclinar la balanza para que se vuelva al sendero del pacto nuclear tal como estaba planteado y aceptado desde un primer momento", sentenció Martinelli.El PAIC fue firmado en 2015 sobre el programa nuclear de Teherán. El pacto incluyó a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, Reino Unido, EEUU, sumados a Alemania y la Unión Europea).En 2018, de manera unilateral EEUU se retiró de las negociaciones bajo la presidencia de Donald Trump. Y desde entonces aplica una serie de duras sanciones contra la economía de Irán con repercusiones que se extienden hasta el presente.

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irán, estados unidos, plan de acción integral conjunto (paic), sanciones, аудио