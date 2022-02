https://mundo.sputniknews.com/20220224/nacionalizar-el-cobre-el-camino-de-allende-que-sigue-la-constituyente-chilena-1122223620.html

El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional chileno votó por unanimidad la reforma a la Constitución que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre, convirtiendo al Estado chileno en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país."Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política", señaló el presidente Salvador Allende en un acto en la plaza de Los Héroes de Rancagua, donde se ubica la mina el Teniente, 87 kilómetros al sur de Santiago, tras la votación del Congreso.Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990) se aprobó la ley 1.809 titulada 'Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras' que pasó los yacimientos de minerales a ser 'Concesiones Plenas'.Esto implicó que los recursos naturales pasaron a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos, hasta el momento en que se agotara el yacimiento.Miguel Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicio (Constramet), dijo a Sputnik que "hay que entender que estamos viviendo tiempos extraordinarios y de ahí la importancia que tiene la renacionalización", en especial para los trabajadores. Para el dirigente, el cobre es tan importante que "fue el causante, a nuestro entender, del Golpe de Estado de 1973".Si en 1973 el 100% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, hoy solo el 30% está bajo control estatal a través de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).El cobre: el sueldo de ChileSegún el Servicio Nacional de Geología y Minería —a través de su Anuario de la Minería en Chile 2020— la minería es uno de los principales pilares económicos del país, con una participación del 12,5% en el PIB durante 2020.El Consejo Minero —en su informe Cifras Actualizadas de la Minería a octubre de 2021— consigna que Chile produce el 28% de cobre a nivel global y posee un 23% de las reservas mundiales. Estos datos posicionan al país como número uno en el ranking de producción de cobre en todo el planeta.Codelco, que concentra el 30% de la explotación del cobre, generó entre enero y septiembre de 2021 excedentes de 5.249 millones de dólares. El otro 70% de la explotación del mineral está en manos de empresas transnacionales.Según un artículo publicado por Ciper Chile titulado 'US$120 mil millones en 10 años: el regalo de Chile a la gran minería privada del cobre', Chile estaría regalando una fortuna por el bajo royalty minero y los impuestos que se cobran a las empresas que explotan los recursos naturales.El dirigente metalúrgico explicó a Sputnik que con los excedentes que genera el cobre se podrían resolver problemas como, por ejemplo, de la salud, la vivienda, el desarrollo industrial, etc.La convencional constituyente María Rivera —independiente e integrante de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular— comentó a Sputnik que "los bienes naturales pertenecen al pueblo de Chile y fueron regaladas o vendidas a precio de huevo por la dictadura a través de concesiones".La discusión constituyente que podría renacionalizar el recursoEl 1 de febrero, la comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico aprobó en general el artículo transitorio que establece la nacionalización inmediata de los bienes naturales de Chile y "nueva gestión social y ambiental" del cobre, el litio y otros bienes.También se aprobó la idea de que el Estado tiene el dominio "absoluto y exclusivo" de todos los bienes estratégicos. Uno de los puntos de este inciso establece que las concesiones mineras "cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización".Otra propuesta que busca la nacionalización del cobre es una Iniciativa Popular de Norma presentada por organizaciones sociales y patrocinada por la convencional María Rivera."El pueblo no tenía derecho hasta ahora de discutir o hacer con esos recursos naturales. Las ganancias que se llevan las transnacionales y algunas familias chilenas como Luksic, no permiten desarrollar económicamente al país", comentó Rivera.Esta iniciativa popular aún no es deliberada por la comisión de Medio Ambiente. No obstante, la ya discutida, y que tiene varios puntos en común con la presentada por organizaciones sociales, se aprobó en general.El camino que le sigue a la norma ya aprobada es la deliberación en particular dentro de la comisión. Si esta es favorable para la iniciativa, pasará al pleno del órgano para ser discutida y votada por el resto de los convencionales. En el pleno, la propuesta de norma debe alcanzar el quórum de dos tercios, tanto en general como en particular, para quedar en la propuesta de nueva Constitución que la Convención debe presentar al país el próximo 4 de julio.

