https://mundo.sputniknews.com/20220324/el-discurso-de-odio-uno-de-los-pilares-de-occidente-y-su-arma-contra-rusia-1123554465.html

El discurso de odio: uno de los pilares de Occidente y su arma contra Rusia

El discurso de odio: uno de los pilares de Occidente y su arma contra Rusia

En la larga historia humana de los desencuentros, de las confrontaciones, de los exterminios del enemigo o su categorizaci贸n del rival como exterminable... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T22:30+0000

2022-03-24T22:30+0000

2022-03-24T22:30+0000

internacional

馃幁 arte y cultura

pol铆tica

azov (batall贸n)

siria

otan

rusia

ucrania

conflicto en el este de ucrania

operaci贸n militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1123554347_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_df8cb04ef9460b68338a6e2a96a9607b.jpg

Se trata de una posici贸n extremista que llama a considerar al otro inferior, subhumano, indigno de un reconocimiento integral de su humanidad y, entonces, de sus derechos; una violencia simb贸lica que impregna el 谩mbito pol铆tico y que puede llamar a la acci贸n, al derramamiento de sangre, a aniquilar la diferencia.En momentos de conflicto y desacuerdo como el que atraviesa actualmente el mundo, en lo que varios analistas describen como un reacomodo de las condiciones geopol铆ticas planetarias, el discurso de odio reitera su presencia en la arena p煤blica.Sputnik convers贸 con el historiador Christian Nader para tratar de entender la genealog铆a y perspectivas pol铆ticas de esta pr谩ctica violenta.Fabricar enemigos"El objetivo principal de los discursos de odio siempre ha sido la creaci贸n de enemigos o la magnificaci贸n de estos a trav茅s de antagonismos ficticios y caricaturescos repletos de clich茅s y estereotipos dentro de dicotom铆as con extremos irreconciliables, las cuales han funcionado para ensordecer los aut茅nticos motivos de los conflictos y persecuciones, usualmente con un trasfondo econ贸mico", apunta el especialista.Esta pr谩ctica que demoniza y dibuja al otro desde la generalizaci贸n adecuada a intereses de un grupo dominante, explica Nader, no es novedosa, sino que se ha ejercido durante miles de a帽os."Y han ido de la mano de etnocentrismos y pol铆ticas expansionistas", recuerda.Como ejemplos, cita el helenocentrismo o el supremacismo civilizatorio de la rep煤blica y el Imperio romano, donde Atenas y Roma se reservaron la categorizaci贸n de los seres humanos allende sus fronteras como b谩rbaros, incapaces del pensamiento o grupos torpes que requer铆an ser absorbidos por su cultura para "llevarles la civilizaci贸n"."Finalmente, desde el siglo XVIII nos encontramos con el euroccidentalocentrismo, posturas que han elaborado mitolog铆as que colocan a los otros 鈥攁 todo el planeta鈥 como inferiores, decadentes e incluso como peligros que deben ser contrarrestados o erradicados", agrega Nader.El odio, uno de los pilares de la civilizaci贸n occidentalComo ejemplo de la prevalencia del discurso de odio, Nader se帽ala que la rusofobia no solo no es nueva, con por lo menos tres siglos de historia, sino que constituye uno de los pilares del concepto de civilizaci贸n occidental."Fue hasta el siglo de las luces cuando la rusofobia como la conocemos se desarroll贸, durante el surgimiento de las teor铆as raciales/racistas y el apogeo de los imperios coloniales europeos. Rusia fue transformada en una amenaza inminente, una versi贸n fallida, bizarra e incompleta de Europa", apunta.Un territorio acusado de ser una mezcla salvaje de eslavos, pueblos t煤rquicos, mongoles, cauc谩sicos, ortodoxos, musulmanes y jud铆os, estima el analista."Con el pasar de las d茅cadas el peligro zarista se transform贸 en el terror comunista, para finalmente llegar a la fase de la amenaza populista putinista, por solo mencionar unas cuantas etiquetas. En pocas palabras, Rusia ha sido vista por los gobiernos, academias y medios al oeste como la ant铆tesis de Occidente", sintetiza.La desinformaci贸n, herramienta principalEl odio contra los rusos, los chinos o cualquier otro grupo demonizado se basa en la desinformaci贸n, la desmemoria, la ignorancia y la desidia de sectores continuamente bombardeados por propaganda emitida por el Gobierno estadounidense y sus vasallos, acusa Nader."Adem谩s, tenemos el papel viciado y c贸mplice de l铆deres de opini贸n amaestrados del esnobista sector acad茅mico del imperialismo, que fomenta los discursos de odio sin ni siquiera notar su complicidad al haber normalizado el excepcionalismo, el amplio historial de atrocidades y la manipulaci贸n", reclama el analista.Asimismo, vaticina que "las masas no pondr谩n en duda lo dicho por las voces autorizadas, llegando incluso a apoyar los linchamientos. Todo lo enunciado por Washington o Europa ser谩 verdadero y benigno, mientras que toda acci贸n o declaraci贸n desde otro contexto ser谩 falsa y perversa".驴Contra qui茅nes apunta esta violencia?El discurso de odio puede dirigirse al interior de un pa铆s, contra minor铆as o grupos desfavorecidos dentro de las fronteras, o al exterior, contra naciones, gobiernos o grupos ling眉铆sticos y religiosos ajenos al centro que plantea la dominaci贸n ideol贸gica, pol铆tica y econ贸mica, describe el historiador.Un ejemplo de esto, dice, es la historia de Estados Unidos, que no puede entenderse sin el odio o p谩nico ejercido contra diversos colectivos y traducido en guerras de exterminio y persecuci贸n contra sus supuestos antagonistas inmediatos, los pueblos originarios de Norteam茅rica.Otro grupo destinatario del odio estadounidense y catalogado como una raza inferior desde el siglo XIX, recuerda Nader, son los africanos y afrodescendientes esclavizados.Nazismo: de Alemania a UcraniaEn la Alemania nazi, recuerda el historiador, fue frecuente el discurso de odio contra jud铆os, eslavos y gitanos, que culmin贸 con el genocidio de millones de seres humanos."Berl铆n cont贸 con el apoyo de grupos colaboracionistas anticomunistas de toda Europa, incluso en territorio enemigo, el sovi茅tico, como ocurri贸 en el oeste ucraniano, donde miles de personas cometieron atrocidades exterminando a millones", describe Nader.Seg煤n el analista, "llama la atenci贸n que dichos agresores, eslavos todos ellos, fueron incorporados al mito de la raza suprema como arios honorarios o temporales, a diferencia del resto de la poblaci贸n sovi茅tica y las naciones de lengua eslava, siempre considerados por el Tercer Reich como subhumanos, sirvientes de los pueblos germ谩nicos".Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los nazis que no fueron capturados y enjuiciados por el Ej茅rcito Rojo de la Uni贸n Sovi茅tica huyeron a Occidente, recuerda Nader, y a partir de 1991, con la desintegraci贸n de la URSS, resurgieron en Ucrania dentro de partidos como Svoboda."Siendo paulatinamente rehabilitados como h茅roes nacionales, primero durante el Gobierno de V铆ktor Y煤shchenko y, posteriormente, ya en la coyuntura actual, con el sangriento golpe militar y paramilitar de 2014, cuando el neonazismo se instal贸 en Kiev alentado y patrocinado por EEUU y la OTAN", se帽ala.Nader tambi茅n asevera que "ellos con benepl谩cito vieron c贸mo batallones como Azov, Aidar o milicias como Pravy Sector [organizaci贸n extremista, prohibida en Rusia] masacraban a rusos en Odesa, Donetsk y Lugansk, adem谩s de ir directamente contra las minor铆as gitanas, h煤ngaras y rumanas".En el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, la l铆nea neonazi vigente en Kiev, considera Nader, reinsert贸 un discurso revisionista y pseudohist贸rico con fuerte orientaci贸n rus贸foba y que pretende negar un milenio de historia conjunta entre ambos pa铆ses.El caso de los acuerdos de MinskDesde que suscribieron en 2014, tanto Kiev como Washington han buscado pisotear los acuerdos de Minsk, asegura el historiador, no solo recrudeciendo las hostilidades contra los pobladores del Donb谩s o fomentando el supremacismo 茅tnico y ling眉铆stico en Ucrania, sino colocando a la gente de esa zona fronteriza como los agresores y a Mosc煤 como el instigador de la violencia."Y de paso satanizar a煤n m谩s a aliados como los Gobiernos de Bielorrusia y China, algo terror铆ficamente sencillo si consideramos a la rusofobia como una 'entra帽able tradici贸n' tolerada y celebrada en Occidente", apunta."Desde hace un mes [finales de febrero de 2022] inici贸 la etapa m谩s cruenta de este proceso, en la que adem谩s de ocultar lo ocurrido desde hace ocho a帽os tambi茅n se ha iniciado una cacer铆a de brujas contra pr谩cticamente cualquier cosa que evoque o sea referente a Rusia, desde la m煤sica de compositores decimon贸nicos hasta cursos de literatura rusa", expone el historiador.Esta persecuci贸n y censura no solo son rid铆culas sino tambi茅n extremadamente peligrosas, considera, pues se suma a la intenci贸n de la OTAN de hacer h茅roes a los neonazis ucranianos y a los mercenarios fascistas."Pero eso tampoco debe sorprendernos: Washington y sus aliados, sus mercad贸logos y merolicos convirtieron a ej茅rcitos multinacionales de yihadistas, narcoparamilitares o escuadrones de la muerte en pr贸ceres de la libertad y la democracia, v茅ase lo ocurrido en Afganist谩n en los 80, al igual que en Colombia, Centroam茅rica, Siria o Irak", enumera Nader.La importancia hist贸rica de la intransigenciaCuestionado sobre la traici贸n, que en el caso de M茅xico logr贸 el asesinato de los revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata, o en el de Colombia deriv贸 en el exterminio de excombatientes tras la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla, Nader recuerda la confianza en promesas vac铆as."En 1991, la naciente Federaci贸n de Rusia, postsovi茅tica, contemplaba c贸mo, a diferencia del Pacto de Varsovia, la OTAN no se disolv铆a. Mosc煤 crey贸 en las promesas vac铆as tanto de Washington como de Par铆s o Berl铆n de que la Alianza Atl谩ntica no se expandir铆a al este", recuerda.Pero ocurri贸 todo lo contrario. "En menos de dos d茅cadas hab铆a absorbido a las naciones del este europeo, incluyendo al tr铆o b谩ltico exsovi茅tico. Desde 2008 el expansionismo atlantista puso sus ojos en Georgia y Ucrania, otra l铆nea roja para la seguridad e integridad rusa", puntualiza.Tanto los pobladores de Donetsk y Lugansk como el Kremlin, describe el analista, esperaban que los acuerdos de Minsk contribuyeran a detener las agresiones ucranianas desde 2014, escenario que no se present贸."Hasta la fecha, las v铆ctimas rusoparlantes rebasan las 15.000, sin mencionar los miles de desaparecidos y desplazados. Promesas y acuerdos rotos", declara."Curiosamente, el 煤nico periodo en el que el discurso rus贸fobo se redujo fue durante el nefasto periodo de [Boris] Yeltsin, cuando el Gobierno ruso se convirti贸 en amigo de Occidente, cuando los oligarcas se enriquecieron a costa de un pueblo empobrecido y las riquezas rusas quedaron a merced de capitales extranjeros", subraya.En aquellos a帽os, apunta, se intent贸 balcanizar el C谩ucaso ruso, con dos conflictos militares que generaron decenas de miles de muertos."En noviembre del a帽o pasado la construcci贸n del gasoducto Nord Stream II finaliz贸, fue en ese momento cuando el discurso de odio contra Rusia se recrudeci贸 a煤n m谩s, al igual que las provocaciones militares de Washington y Londres y las ayudas militares a Ucrania", se帽ala.Durante los 煤ltimos 200 a帽os la rusofobia se ha materializado en agresiones como la invasi贸n napole贸nica, la guerra de Crimea, la invasi贸n multinacional en tiempos de guerra civil y la invasi贸n genocida de la Alemania nazi contra la Uni贸n Sovi茅tica, que cobr贸 la vida de 27 millones de personas, lamenta el historiador."Ceder posiciones le ha costado demasiado a Mosc煤. Hab铆a dos opciones: volver a hacerlo y lidiar con el cerco nuclear estadounidense y atlantista en sus fronteras o tolerar una guerra econ贸mica y una marejada rus贸foba nunca antes vista. Optaron por lo segundo", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20220310/rusofobia-la-historia-de-una-incomprension-largamente-cultivada-desde-occidente-1122872272.html

https://mundo.sputniknews.com/20220324/rusofobia-la-crueldad-de-politizar-a-los-individuos-que-nos-podria-cobrar-una-alta-factura--1123497877.html

https://mundo.sputniknews.com/20220311/el-kremlin-insta-a-los-paises-occidentales-a-no-fomentar-la-rusofobia-1122964821.html

https://mundo.sputniknews.com/20220324/desinformacion-y-censura-el-otro-conflicto-del-que-nadie-habla-en-occidente-1123496066.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-monero-mexicano-que-se-opone-a-la-guerra-mediatica-en-torno-al-conflicto-en-ucrania-1123191538.html

https://mundo.sputniknews.com/20220225/lo-que-tenemos-es-armas-y-el-apoyo-de-rusia-un-colombiano-en-donetsk-cuenta-su-historia-1122305558.html

https://mundo.sputniknews.com/20220314/rusia-sanciones-o-dialogo-1123060216.html

siria

ucrania

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Samuel Cort茅s Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cort茅s Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Samuel Cort茅s Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

馃幁 arte y cultura, pol铆tica, azov (batall贸n), siria, otan, rusia, ucrania, conflicto en el este de ucrania, operaci贸n militar especial de rusia en ucrania, donetsk, lugansk, 馃挰 opini贸n y an谩lisis