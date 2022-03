https://mundo.sputniknews.com/20220323/cuenta-regresiva-para-el-referendum-en-uruguay-sobre-ley-emblema-del-gobierno-1123489900.html

Cuenta regresiva para el referéndum en Uruguay sobre ley emblema del Gobierno

Cuenta regresiva para el referéndum en Uruguay sobre ley emblema del Gobierno

Cierran las campañas de las opciones “Sí" y "No" por derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de cara a la votación del 27 de marzo. En otro orden, en Ecuador miles de personas marcharon contra la ley de inversiones. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Cuenta regresiva para el referéndum en Uruguay sobre ley emblema del Gobierno

Los comandos de las campañas por las opciones “Sí" y "No" cierran sus campañas de cara al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el Parlamento en el año 2020. La normativa es considerada insignia del Gobierno de la coalición liderado por Luis Lacalle Pou.Algunos de los artículos que el referéndum busca derogar (son 135 de un total de 476) refieren al derecho de huelga, al control policial a la ciudadanía y a la reducción de plazos de desalojo de viviendas en el caso de alquileres sin garantía, entre otros temas.La campaña del "Sí" difundió en cadena nacional su mensaje final, presentado por el actor uruguayo César Troncoso y sin la presencia de dirigentes. El actor remarcó que la causa es "por los derechos y libertades de mujeres y hombres de todo el Uruguay. No hace falta evocar grandes palabras, con un simple Sí alcanza".El entrevistado también calificó de “impactante”, la cadena del cierre de campaña.Por el lado de la opción "No", es decir mantener todos los artículos de la LUC, el presidente Luis Lacalle Pou la defendió este miércoles 23 en conferencia de prensa."La última palabra la tendrá el pueblo el 27 de marzo. El Gobierno podrá hacer una conferencia, hasta mismo en la veda [electoral], al hacerlo el presidente, pero al contar los votos se llevarán una sorpresa ante la participación del Sí", señaló Michelini.La última encuesta de la consultora local Cifra señala que 45% votará por mantener la Ley de Urgente Consideración y 41% se inclina a derogar parte de su articulado. Y agrega que un 2% piensa votar en blanco, otro 2% anularía su voto y hay 10% de indecisos.En paralelo, el último sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana da como resultado un empate técnico. Un 39% está convencido de votar "Sí" y un 4% se inclina levemente a votar tal opción; 36% está convencido de votar "No" y 7% se inclina levemente a votar "No".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Mauricio Chiluisa, sobre cómo afecta a la educación la ley de inversiones, iniciativa del Gobierno de Guillermo Lasso.Además, el presidente de EEUU, Joe Biden, viajó a Europa para abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania. En su gira, asistirá a reuniones con líderes de la OTAN, la Unión Europea y del G7, así como visitará Polonia.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

