¿Sí o No?: se calienta la campaña en Uruguay por la Ley de Urgente Consideración

Crece el debate a menos de dos semanas para el referéndum que propone derogar o conservar parte de la ley insignia del Gobierno. En otro orden, abordamos los resultados de las elecciones legislativas en Colombia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El domingo 27 de marzo, los uruguayos deberán votar por las opciones de Sí o No derogar 135 de los 476 artículos que componen la Ley de Urgente Consideración (LUC), norma insignia de la coalición de Gobierno liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.El paquete de medidas de la LUC abarca diferentes temáticas desde seguridad pública, proceso penal, derechos laborales, alquileres, educación y adopción, entre otros.A las actividades masivas en las calles se suman debates tanto en radio, televisión y otros medios. El martes 22 los partidarios de la derogación brindarán un mensaje por cadena de medios mientras que al otro día será el propio presidente quien dará una conferencia de prensa para defender la ley. La senadora del opositor Frente Amplio y exministra de Turismo, Liliam Kechichián, conversó con En Órbita previo a su defensa de la opción del Sí en el debate sobre vivienda y seguridad con el senador oficialista Germán Coutinho.Según el Observatorio de Medios de la Universidad de la República, hay poca información sobre los contenidos de la ley y una mayor cobertura de la campaña en favor de la No derogación.A criterio de la encuestadora Equipos Consultores, la opción por mantener la ley recoge 35% de apoyo, el 34% por derogar, y hay 28% de indecisos.El Frente Amplio y la central obrera PIT-CNT —líderes de la campaña por la derogación— llamaron a los indecisos a votar anulado y no en blanco, para evitar apoyos al oficialismo.Por su parte, representantes de la coalición de Gobierno señalan que esto busca confundir a la ciudadanía. A la vez advirtieron sobre choques entre militantes de una y otra opción durante las actividades en las calles."Nosotros hemos sufrido también algunos episodios violentos, como la retirada de militantes de algunos lugares públicos o roturas de materiales de propaganda. Pero creo que son casos, de un lado y de otro, muy aislados. Como es la tradición en el país, una vez más la campaña se hace con gran espíritu democrático y así va a terminar", afirmó Kechichián.La senadora también se refirió al trabajo de la campaña por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC. "Nuestra militancia está realizando una respuesta impresionante en todo el país. Todavía hay un porcentaje interesante que requiere mayor información", opinó en relación con los esfuerzos en los últimos días de la campaña.La cadena por el Sí a la derogación será el martes 22 de marzo. La conferencia del presidente Lacalle Pou por el No será el miércoles 23.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones tras las elecciones legislativas en Colombia y la proyección cada vez mayor de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, hacia las presidenciales de mayo.Y además, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la pausa en la cuarta ronda de negociaciones entre representantes de Moscú y Kiev, con continuidad prevista para este martes 15.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

