La oposición uruguaya denunció 50 casos de abuso cometidos por la Policía

La coalición de izquierda Frente Amplio denunció 50 casos de abuso policial ocurridos en varios puntos de Uruguay entre 2020 y 2022. La oposición también... 15.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

frente amplio

fa

seguridad

montevideo

política

violencia policial

brutalidad policial

Con la presencia de su presidente, Fernando Pereira, y varios legisladores, la coalición de izquierda uruguaya denunció 50 casos de abuso policial ocurridos en las ciudades de Minas, Rocha, Paysandú, Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres, Río Negro, Durazno y Montevideo entre 2020 y 2021 y cuestionó el cumplimiento de los valores democráticos dentro de la fuerza policial.La muerte de Santiago Cor en agosto de 2020 en el departamento de Durazno, en medio de una persecución policial en la que el joven perdió el dominio de su moto e impactó contra un árbol, fue una de las causas más resonadas. En ella, dos policías fueron imputados por un delito de abuso de funciones así como de homicidio simple, aunque se espera que la sentencia esté a principios de abril.Pereira se refirió también a la violencia y el hostigamiento contra militantes a favor de la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) por parte de militantes a favor del 'No', ante la mirada despreocupada de efectivos policiales en el departamento de Treinta y Tres a comienzos de marzo de 2022."Vemos con muchísima preocupación el accionar de algunos actores del Gobierno en diferentes áreas que constituyen un evidente y creciente abuso de poder, el que se expresa tanto en desbordes operativos de agentes del Estado como en declaraciones y procedimientos de jerarcas", expresó la mesa política nacional del FA.La declaración del Frente Amplio —un día antes de la conmemoración del Día Internacional contra la Brutalidad Policial— denuncia además intromisiones del Ministerio del Interior en causas contra agentes policiales que le competen a la Justicia.Además, rechaza que las denuncias de abusos policiales sean ignoradas por la cartera. "Una cosa es respaldar firmemente a la Policía y otra muy distinta es silenciar abusos", añade.Ante las críticas al proceder del Ministerio del Interior en varios departamentos, se espera que la cartera tome acciones al respecto.Pereira sostuvo que estos abusos "son situaciones que no deben pasar en una sociedad democrática, pero cuando ocurren, se debe sacar de la Policía a quienes los cometen".Y exigió además una intervención rápida sobre estos hechos de gravedad. "La sociedad debe sentir que existen garantías y que se la está protegiendo. Cuando esas señales no están claras, la gente siente miedo, no puede pasar que la gente le tema a la Policía”, añadió.El comunicado finaliza pidiendo "una inmediata investigación" a los sucesos denunciados.

uruguay

montevideo

