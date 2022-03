https://mundo.sputniknews.com/20220321/conicet-eeuu-y-otan-son-lobos-que-se-visten-de-cordero-al-usar-sanciones-contra-rusia-1123393297.html

Conicet: EEUU y OTAN son lobos que se visten de cordero al usar sanciones contra Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) son lobos que se visten de cordero al usar las sanciones económicas contra... 21.03.2022, Sputnik Mundo

"EEUU y OTAN se visten de cordero al usar sanciones. Las sanciones económicas son un ejemplo del modo en que occidente disfraza las guerras permanentes con otros nombres (…) Este es el último grito de un lobo vestido de cordero", afirmó Romano, quien es argentina y miembro del consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).Aseguró que el efecto de las sanciones en la vida de las personas es "muy violento", ya que producen suba de precios, escasez de suministros, dificultades para el acceso y uso al sistema financiero.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte."Se cae el velo"Por otro lado, Romano afirmó que en estos momentos se "cae el velo", "la máscara", de las instituciones internacionales organizadas en torno a la paz, que "en muchas ocasiones no solo estuvieron ausentes, sino que justificaron intervenciones tremendas sin que nadie rindiera cuentas al respecto", como las que hizo EEUU en América Latina y Medio Oriente."En este asunto se pone sobre la mesa el tema de la guerra, ante las numerosas invasiones de EEUU en Medio Oriente y América Latina, cuando hablo de invasiones, hablo de todo tipo, desestabilizaciones, golpes de Estado, etc, la prensa internacional no usaba necesariamente la palabra guerra. Se usó para Irak o Afganistán, pero se mezcló con otros conceptos como las operaciones humanitarias. Se usan subterfugios para no usar la palabra guerras generadas por las potencias occidentales, sobre todo por EEUU", agregó.Explicó que Rusia no podía permitir que la OTAN entrara en Ucrania porque prácticamente quedaría dentro de su propio territorio.Esta decisión adoptada por Rusia no fue algo que pudo hacer siempre, ya que el avance de la OTAN era "evidente" a pesar de los acuerdos durante la Perestroika, donde EEUU y Europa habían prometido no avanzar hacia el este, explicó.En 30 años, la OTAN sumó a 14 países de Europa del Este, agregó.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaban a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Posteriormente, Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

