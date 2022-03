https://mundo.sputniknews.com/20220317/eeuu-condiciona-dinero-a-mexico-por-militarizacion-pero-es-su-principal-comprador-de-armas-1123262699.html

EEUU condiciona dinero a México por 'militarización'... pero es su principal comprador de armas

EEUU condiciona dinero a México por 'militarización'... pero es su principal comprador de armas

Si bien México no figura dentro de los principales exportadores de armas en el mundo, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de... 17.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-17T22:14+0000

2022-03-17T22:14+0000

2022-03-17T22:14+0000

américa latina

méxico

seguridad

control de armas

secretaría de la defensa

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122620373_0:73:1047:661_1920x0_80_0_0_1f168fa53b7ad93b4cf0cd2de13f2619.jpg

Como parte de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, el Gobierno de Joe Biden dará 158 millones de dólares al país latinoamericano; sin embargo, este apoyo no podrá ser utilizado para fines militares, pues de acuerdo con legisladores estadounidenses, el territorio mexicano se está militarizando. La prohibición se da a pesar de que el convenio de apoyo entre ambos países nació con la extinta Iniciativa Mérida, sustituida por el llamado Entendimiento Bicentenario, que se creó con la finalidad de combatir al crimen organizado que opera en ambos país. A pesar de su condicionante, Estados Unidos es el principal exportador de armas en el mundo, de acuerdo con el SIPRI, y el comprador estrella de armas producidas en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), entre 2016 y junio de 2021, este país exportó 17.938 armas de fuego. De este total, el 35,12% fue a parar a Estados Unidos. Datos disponibles en el portal de transparencia de México revelan que el país exporta sus armas a un número acotados de países, todos en mismo continente, siendo Estados Unidos, con 6.300 armas el principal comprador, seguido de Guatemala, que entre 2016 y junio de 2021 compró 5.200 y Canadá que adquirió 2.410. En total, la Secretaría de la Defensa otorgó en dicho lapso de tiempo 37 permisos de exportación de armas a únicamente dos empresas mexicanas que manufacturan armas: Productos Mendoza, S.A. de C.V. e Industrias Trejo de Zacatlán, S.A. de C.V. "Nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas", aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de marzo tras ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la solicitud de Ucrania para dotarle de armas. ¿Qué hay de cierto en estos dichos?Aunque las Fuerzas Armadas mexicanas tiene la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, encargada de llevar a cabo la comercialización de armas de fuego y municiones, lo fabricado en esta dependencia se usa para dotar de artículos a los cuerpos de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos y personas físicas que cubran los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables. Para la exportación de armas desde esta dependencia se necesita un permiso extraordinario y no se autoriza su importación o exportación salvo a corporaciones de seguridad pública. De acuerdo con datos de la Sedena, entre 2016 y 2020 se exportaron 4,727 armas producidas desde la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. ¿Cómo se regula la exportación de armas en México?La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para controlar y vigilar las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, pólvoras, explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas con explosivos. Para la expedición de los permisos de exportación de las armas, los interesados deberán acreditar ante la Secretaría de la Defensa Nacional que ya tienen el permiso de importación del gobierno del país a donde se destinen.

https://mundo.sputniknews.com/20220315/armerias-de-eeuu-presentan-ante-la-corte-argumentos-contra-la-demanda-de-mexico-1123097765.html

https://mundo.sputniknews.com/20220304/amlo-contesta-a-ucrania-ante-peticion-de-armas-no-vamos-a-mandar-somos-pacifistas-1122654137.html

https://mundo.sputniknews.com/20220311/dejen-atras-su-mania-injerencista-la-fuerte-respuesta-de-mexico-al-parlamento-europeo-1122968697.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

méxico, seguridad, control de armas, secretaría de la defensa, 📝 reportajes