México critica la doble moral del Parlamento Europeo que promueve seguridad y dota armas en Ucrania

México critica la doble moral del Parlamento Europeo que promueve seguridad y dota armas en Ucrania

El Gobierno de México lamentó la doble moral del Parlamento Europeo, que calificó al país latinoamericano como el más peligroso para la prensa y pidió a las... 11.03.2022, Sputnik Mundo

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país", dice el comunicado.El documento se dirige a los diputados europeos recordándoles que México dejó de ser tierra de conquista y que las autoridades nacionales trabajan para hacer respetar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas en su país sin injerencia externa.El comunicado señala que si México estuviese en la situación que describe el Parlamento Europeo, Andrés Manuel López Obrador no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó el 10 de marzo la encuesta de la empresa Morning Consult."Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: 'Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'", concluye el comunicado.El 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó con 607 votos a favor, 73 abstenciones y dos en contra una resolución que calificó a México como el país más peligroso para la prensa fuera de zonas de guerra y pidió a las autoridades garantizar protección para los periodistas.

