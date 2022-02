https://mundo.sputniknews.com/20220201/mexico-reitera-su-demanda-contra-fabricantes-de-armas-de-eeuu--1120979340.html

México reitera su demanda contra fabricantes de armas de EEUU

México reitera su demanda contra fabricantes de armas de EEUU

El Gobierno de México ofreció más argumentos ante un tribunal de Boston para reiterar su demanda contra 11 empresas estadounidenses que fabrican armas, como... 01.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-01T00:30+0000

2022-02-01T00:30+0000

2022-02-01T00:30+0000

américa latina

eeuu

gobierno de méxico

control de armas

méxico

marcelo ebrard

massachusetts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101476692_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_a32d0105f29c9c3b4480071edba49281.jpg

Las 11 compañías demandas por la Administración del presidente López Obrador aseguran que no existe la jurisdicción necesaria para que proceda la moción legal presentada por México, que acusa a estas empresas de colaborar en el tráfico ilegal de armas, las cuales acaban en manos del crimen organizado del país latinoamericano. Sin embargo, el Gobierno mexicano no se quedó de brazos cruzados. Este 31 de enero, replicó su demanda ante una Corte de Distrito de Massachusetts, luego de que los fabricantes de armas presentaron recursos en su defensa, según informó el diario mexicano Reforma. El canciller mexicano Marcelo Ebrard es quien lidera esta demanda contra fabricantes estadounidenses como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.El encargado del caso es el juez estadoundiense Dennis Saylor. "¿Por qué estamos haciendo esto [promover la demanda]? Porque pensamos que podemos ganarles el caso y tener un impacto en la reducción en el tráfico (de armas) hacia México", explicó Ebrard durante la reunión plenaria de los diputados de Morena. El Gobierno de López Obrador probará, mediante informes especializados, que 16.400 armas que han sido decomisadas en el país latinoamericano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts, según informó el medio mexicano. "Para Barrett Firearms, que fabrica los rifles calibre .50, capaces de derribar helicópteros, el cálculo es de 1.800 en el mismo periodo", explica Reforma.El 27 de enero, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron instalar un Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas, el cual tiene como objetivo incrementar de forma significativa el número de decomisos de armas que alimentan la violencia en México, así como enjuiciar a los traficantes de armas ilícitas.El embajador estadounidense Ken Salazar reconoció que, para su país, es fundamental acabar con este problema, porque "si no tenemos una sociedad donde el pueblo pueda vivir sin miedo, no puede el pueblo vivir en libertad".

https://mundo.sputniknews.com/20220127/mexico-y-eeuu-comienzan-su-cruzada-contra-el-trafico-ilegal-de-armas-1120799232.html

https://mundo.sputniknews.com/20220131/joven-mexicana-se-mata-por-grabar-un-tiktok-con-una-ametralladora-1120973835.html

https://mundo.sputniknews.com/20220131/en-dos-anos-mexico-ha-decomisado-mas-de-18000-armas-provenientes-de-eeuu-1120949334.html

eeuu

méxico

massachusetts

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, gobierno de méxico, control de armas, méxico, marcelo ebrard, massachusetts