El uribismo pierde fuerza en Colombia aunque no está derrotado

BOGOTÁ (Sputnik) — El uribismo, la fuerza política de derecha que ha gobernado Colombia en los últimos 20 años, y que sigue las ideas del expresidente Álvaro... 14.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

álvaro uribe vélez

💬 opinión y análisis

elecciones

gustavo petro

óscar iván zuluaga

luis celis

En los comicios del 13 de marzo, el oficialista Centro Democrático obtuvo 14 curules en Senado, frente a las 16 del Pacto Histórico de izquierda; mientras que, en la Cámara de Representantes, consiguió 16 escaños, frente a los 25 del Pacto Histórico.Sin embargo, los congresistas que han apoyado al presidente Iván Duque, pupilo de Uribe, no solo son del partido de Gobierno, sino también de otros afines, como Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Mira, entre otros.En estos comicios, esos grupos políticos bajaron sus números respecto al período que ya finaliza, aunque siguen teniendo un peso importante —de casi la mitad— en el Congreso.En Senado, por ejemplo, el Conservador obtuvo 16 puestos; Cambio Radical, 11; Partido de la U, 10; y Mira, 4; según los resultados preliminares de la Registraduría Nacional.En cuanto a la Cámara, el Conservador logró 25 representantes, el Partido de la U, 15; Cambio Radical, 16; y Mira, 1.El candidato presidencial oficial de la izquierda, Gustavo Petro, hizo un llamado a "configurar una coalición de mayorías progresistas en el Congreso", según escribió el 14 de marzo en su cuenta de Twitter.Esto, ante otros posibles partidos afines a su movimiento, como el Partido Verde —que subió escaños frente a las pasadas legislativas—, probablemente el Partido Liberal (muy tradicional y con fuerza en el Congreso, aunque sin línea política definida), y otros minoritarios.Los colombianos escogieron el 13 de marzo a 108 senadores y 187 representantes a la Cámara para el próximo cuatrienio, que comienza a partir de julio próximo.En todo caso, es la primera vez que un movimiento de izquierda encabeza las votaciones en el legislativo, en un país que se ha mantenido a la derecha en los últimos 20 años."Se evidencia que hay un debate abierto en la sociedad colombiana, entre continuismo y cambio, tras los resultados de ayer", subrayó el analista Celis.ConsultasEl 13 de marzo también se realizaron las consultas internas para que todas las coaliciones, izquierda, derecha y centro, escogieran su candidato oficial de cara a las presidenciales del próximo 29 de mayo.En esas primarias, que expertos interpretaban como una primera evaluación antes de la primera vuelta presidencial, el Pacto Histórico obtuvo casi seis millones de votos, el Equipo por Colombia (derecha) sacó más de cuatro millones de votos, y la coalición Centro Esperanza, más de dos millones de sufragios."La consulta del Pacto Histórico es la más votada, de lejos", destacó Celis, quien resaltó igualmente que en la de la derecha, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, no participó, lo que demuestra un revés más para el oficialismo.Gutiérrez, exalcalde de Medellín, se erigió como el ganador de la consulta Equipo por Colombia, en la que obtuvo, él solo, más de dos millones de sufragios.Por ello, y pese a que la derecha "está en declive" tras estos resultados y la desaprobación del presidente Duque (de más del 70%), Celis no cree que la izquierda pueda ganar las presidenciales en primera vuelta.Esta semana, las coaliciones políticas tienen reuniones internas para definir la estrategia de los próximos meses, en la carrera a la jefatura de Estado de un país de casi 50 millones de habitantes.

colombia

