https://mundo.sputniknews.com/20220314/gustavo-petro-estamos-a-las-puertas-de-ganar-la-presidencia-de-colombia-1123046441.html

Gustavo Petro: "Estamos a las puertas de ganar la Presidencia de Colombia"

Gustavo Petro: "Estamos a las puertas de ganar la Presidencia de Colombia"

El candidato del Pacto Histórico fue el más votado en las consultas presidenciales y demostró que su coalición se fortalece cada vez más. Francia Márquez fue... 14.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-14T04:28+0000

2022-03-14T04:28+0000

2022-03-14T04:28+0000

américa latina

colombia

elecciones

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1123046415_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_6d3b226bc2831b54e84a3661110a2879.jpg

Este domingo empezó con noticias sobre la Registraduría General de la Nación. Y no lo fue por la eficiencia de la entidad encargada del proceso democrático en el país, sino porque a primeras horas del día, cuando apenas se abrían las mesas de votación en toda Colombia, su software, del que tanto se vanaglorió en meses pasados, falló. Y lo hizo en algo tan sencillo como en decirle a los votantes cuál era su puesto para sufragar. "Hubo un ciberataque, pero gracias a la acción rápida se pudo contrarrestar", fueron las palabras de Alexander Vega, registrador nacional.Sin embargo, a pesar del comienzo que pronosticaba dudas y más dudas, al final se presentó un suceso que servirá como termómetro para las elecciones presidenciales de mayo próximo: Gustavo Petro fue elegido, con más de cuatro millones de votos, como el candidato del Pacto Histórico, algo que se sabía con anterioridad. Y como si fuera poco, para darle un golpe más fuerte a la derecha y al centro colombiano, Francia Márquez, segunda en el listado (777.000 votos), superó a aspirantes con más trayectoria como Sergio Fajardo que, a pesar de ganar en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, quedó por debajo de la lideresa social.Petro dominó sin problemas, sí, pero la revelación de la jornada fue Márquez, que con una política basada en el diálogo, en la transparencia y en la equidad de género, obtuvo un apoyo significativo que superó las expectativas. "Gracias, Colombia. Estamos de pie y seguiremos alzando la voz para que podamos vivir sabroso en este país", dijo la caucana en sus redes sociales.Ganarle a Petro, que ha trabajado por tener un electorado tan consolidado durante tanto tiempo —hace cuatro años fue segundo en las presidenciales por detrás de Iván Duque—, era una tarea titánica, casi imposible. Pero eso no desmotivó a Márquez, muy sonriente este domingo, una muestra de que no hay derrota y sí una gran victoria para las mujeres, para las afrodescendientes, para las minorías excluidas en un país que históricamente ha sido dominado por una extrema derecha y por las élites.Escrutado el 98% de las mesas, Petro llegó a 4.52.604 votos, mientras que Francia Márquez alcanzó 777.146. Triunfo para el Pacto Histórico y para la izquierda colombiana que ve cada vez más cerca la caída de quienes con una prosa mentirosa han corrompido al Estado. "Estamos a las puertas de ganar la Presidencia de Colombia", aseguró Gustavo Petro en un hotel al occidente de Bogotá, donde se reunió con sus seguidores horas más tarde de cerradas las urnas. Allí reiteró que su objetivo más grande es que haya un cambio en un país que lo necesita de manera desesperada y que eso solo se logra configurando un gran frente democrático en el que todas las fuerzas tengan espacio.Una coalición fragmentadaEl tarjetón de la Coalición Centro Esperanza fue el menos pedido por los colombianos. Puede que las disputas y peleas internas que se dieron antes de esta jornada electoral hayan debilitado a la opción que se presenta como la neutralidad y el balance que el país necesita, nada de extremos. Durante las primeras horas, la sorpresa la dio el boyacense Carlos Amaya, quien empezó dominando los resultados. Sin embargo, a medida que se fueron escrutando más mesas el panorama respondió al dado por las encuestas: Sergio Fajardo llevará las banderas de esta alianza en las presidenciales.Hasta ahí todo normal, todo acorde a lo pronosticado. El golpe fuerte para este equipo fue la diferencia con la izquierda y la derecha, pues el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia no logró atraer a los votantes como esperaba y, con el 97% del escrutinio, obtuvo 718.618. Ni siquiera el millón de votos, como se quería al interior de su campaña. En segundo lugar se ubicó Juan Manuel Galán (484.493), representante del Nuevo Liberalismo, y tercero fue el boyacense Carlos Amaya (450.505). Alejandro Gaviria, exministro de salud (2012-2018) y exrector de la Universidad de los Andes, ocupó el cuarto puesto (334.709). Si bien se esperaba que mantuviera una lucha intensa con Fajardo, como lo hicieron en los debates previos, la brecha se hizo indescontable con el paso de las horas.¿Qué viene ahora para este equipo? "Unión, pues Colombia necesita eso para curar tantas heridas y tanta rabia que hay acumulada", dijo Fajardo, que en su evento de victoria estuvo acompañado de los otros candidatos, quienes ratificaron, como lo dijeron durante estos meses de campaña, el apoyo total al vencedor en las urnas.Fico Gutiérrez y la cara de la derecha colombianaEs la alternativa de un sector que luce desgastado, pero que tiene el poderío de las alianzas y de las maquinarias en el país. Federico Gutiérrez, al que muchos denominan como el as que esconde el expresidente Álvaro Uribe, dominó sin problemas la consulta del Equipo por Colombia e irá por la Presidencia de la República el próximo 29 de mayo. Con más de dos millones de votos, el exalcalde de Medellín superó ampliamente a Alejandro Char y su poderío en la costa caribe (697.145) y a David Barguil, candidato del Partido Conservador (619.707) escrutadas el 97% de las mesas.Gutiérrez se consolida como la opción más clara para un ala del uribismo que ve desgastada la política del Centro Democrático y que cree que el gobierno del presidente Iván Duque perjudicó la imagen del partido. Y que no está dispuesta a dejar que Petro llegue a la presidencia. "Recibo este triunfo con humildad. Necesitamos estar juntos para defender la democracia y para sacar adelante a este país que tanto queremos", aseguró en su discurso de victoria en el que no se cansó de repetir que la seguridad es su gran apuesta.¿Qué pasó con el Senado y la Cámara de Representantes?Si bien la atención mediática se la llevaron los resultados de las consultas presidenciales, Colombia también eligió a quienes estarán en el Congreso durante los próximos cuatro años. En el Senado, el Pacto Histórico mantuvo la buena racha y se quedó con 17 de las 102 curules. Si bien su lista fue cerrada, tener la mayoría en este recinto —la bancada más grande— es un golpe fuerte para las élites tradicionales del país. En segundo lugar se ubicó el Partido Conservador con la misma cantidad y con Nadia Blel como la más votada (155.783 con el 96% de mesas escrutadas).El tercer lugar fue para el Partido Liberal, que tendrá 15 sillas (Lidio Arturo García, el más votado), mientras que la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza contará con 14 (Jonathan Ferley Pulido comandó esta lista). Por su parte, el Centro Democrático, mayoría en el actual periodo, tendrá 14 (Miguel Uribe fue primero) y sin duda es uno de los grandes derrotados al perder 23 con respecto al actual Congreso.En cuanto a la Cámara de Representantes, el Partido Liberal una vez más será la bancada más grande de la corporación, tal cual pasó en 2018, con 32 curules. El Partido Conservador y el Pacto Histórico lograron 25 escaños cada uno.Al igual que en Senado, el Centro Democrático fue uno de los grandes perdedores. Pasará de 32 curules a 15. Y Cambio Radical de 30 a 16. Los resultados consolidados demorarán un mes aproximadamente y, mientras tanto, como es usual, los perdedores por unos cuantos votos acudirán a las instancias judiciales para decretar su elección. Eso sí, a partir de este domingo comienza oficialmente la carrera Presidencial para reemplazar a Iván Duque.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/francia-marquez-quiere-ser-presidenta-de-colombia-soy-una-mujer-que-representa-la-resistencia-1119330189.html

https://mundo.sputniknews.com/20220314/candidato-presidencial-colombiano-gutierrez-promete-lucha-contra-la-corrupcion-1123045912.html

https://mundo.sputniknews.com/20220313/en-imagenes-asi-se-vive-la-jornada-electoral-en-bogota-1123040227.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

colombia, elecciones, gustavo petro