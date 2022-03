https://mundo.sputniknews.com/20220311/facebook-twitter-y-su-rol-politico-es-tiempo-de-regulaciones-1123004418.html

Facebook, Twitter y su "rol político": ¿es tiempo de regulaciones?

"Pensar que la tecnología no es política es una fantasía", dijo a Sputnik la experta en tecnología y política Natalia Zuazo sobre el papel de Facebook y...

Que plataformas como Facebook o Twitter respondan a empresas privadas "no puede ser más una excusa" para que exista una regulación que defienda los derechos de sus usuarios en todo el mundo, dijo a Sputnik Natalia Zuazo, consultora argentina en política y tecnología y especializada en comunicación, derechos y regulación.Luego de que Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, decidiera permitir discursos de odio contra Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania y a días de que Twitter extendiera a cuentas personales de periodistas las etiquetas a "medios afiliados al gobierno" de Rusia, la especialista argentina remarcó la importancia de que los países avances en modelos de regulación que aseguren que las plataformas cumplan con los derechos de sus usuarios.Para Zuazo, autora de los libros Guerras de internet y Los dueños de internet, "la magnitud, la cantidad de millones de usuarios en el mundo y la incidencia en el discurso público que tienen las plataformas hace imposible que se consideren solamente como intermediarias", una excusa que las empresas han utilizado hasta ahora para alegar que no tienen responsabilidad en los mensajes que circulan.Lejos de ser meros canales de comunicación, la argentina señaló que las plataformas "moderan permanentemente el contenido y toman decisiones editoriales".Las decisiones adoptadas por las empresas no tienen efectos menores sino que, según Zuazo, afectan directamente "derechos humanos básicos y universales como la libertad de expresión o la libertad de prensa" que, por ejemplo, en América Latina están protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus artículos referidos a la prohibición de la censura.Zuazo remarcó que este tipo de plataformas "siempre jugaron un rol político" porque "la tecnología siempre fue política". "Pensar que la tecnología no es política es empezar hablando de una fantasía, de un unicornio; la tecnología nunca fue neutral y menos en esto", acotó.Para la especialista, la cuestión radica en "de qué política está cargada la tecnología y quién escribe las leyes en cada caso".En ese sentido, señaló que tanto en el caso de Meta como de las demás plataformas de internet importantes en el mundo, se trata de "empresas que están en Silicon Valley, de hombres blancos millonarios que son los hombres más ricos del mundo desde hace años y que pertenecen a un grupo con muy poca diversidad de género o de minorías".Para Zuazo, desde hace un tiempo estas plataformas "están funcionando como un brazo corporativo de la política de EEUU en términos de censura y boicot". Si bien estas decisiones no participan del conflicto en sí mismo, según la argentina sí se vuelven clave porque "afectan derechos fundamentales a personas que están de un lado o de otro del conflicto".Zuazo apuntó que, en su cruzada contra las fake news, estas empresas adoptan decisiones "desproporcionadas". "También me parece desproporcionada la ley contra la fake news que tiene Rusia y que puede dar hasta 15 años de prisión", contrapuso. En ambos casos, la especialista advirtió que "decidir qué es desinformación es subjetivo y depende del prisma con el que se mire".¿Cómo regular a las redes sociales?Para la experta argentina, existe un camino para que las grandes empresas detrás de las plataformas tengan más responsabilidad ante sus usuarios alrededor del mundo: que los diferentes países avancen en regulaciones que las obliguen, al menos, a dar participación a esas comunidades en la toma de decisiones.Como integrante de la organización internacional de defensa de los derechos digitales Access Now, Zuazo está al frente de una iniciativa argentina para avanzar en la moderación de contenidos digitales en plataformas. Así, aseguró, en cada países de la región se replican iniciativas de organizaciones no gubernamentales preocupadas por asegurar que los derechos de los usuarios sean respetados por los gigantes tecnológicos asentados en EEUU o Europa.En ese sentido, enfatizó que tanto las organizaciones, como los sindicatos de periodistas o los propios funcionarios de Gobierno puedan generar "la presión suficiente para que estas empresas, que hasta ahora se vienen manejando con políticas de autorregulación, amplíen la participación y podamos tener regulaciones más democráticas que aseguren que las decisiones no se tomen unilateralmente".Cuál debe ser el modelo de estas regulaciones o qué grado de participación de los gobiernos tiene que existir es "la gran pregunta" de los debates que varias de estas organizaciones ya iniciaron en Argentina y otros países de América Latina, región del mundo que tiene "el camino libre" para pensar estos modelos. Incluso sectores de EEUU y de Europa comenzaron a poner en cuestión algunos de los preceptos que entienden a estas plataformas meramente como "intermediarios".Por lo pronto, Zuazo sí aseguró que el modelo institucional que se construya debe ser "absolutamente local" y lograr comprender al "monstruo complejo" que es internet, en el que conviven una gran cantidad de empresas privadas con algunas iniciativas estatales.Zuazo también consideró que en la mayoría de los países "con las leyes que ya existen es suficiente para gran parte de las cosas" que deben cumplirse para mejorar la regulación. "No hay que sobrerregular y no hay que inventar mucho más; hay que aplicar principios universales", sintetizó.Uno de los puntos clave de ese camino es conseguir que las empresas detrás de las redes sociales "rindan cuentas" ante las ciudadanías de los países en los que viven los usuarios. De otra forma, consignó, los usuarios difícilmente puedan afrontar reclamos o juicios en California o en Irlanda, las dos sedes principales de Meta.El usuario frente a la máquinaEn forma paralela al avance de las posibles regulaciones, Zuazo hizo hincapié en la importancia de que los usuarios tengan presente algo "muy obvio" pero vital.También es preciso que los usuarios ganen en consciencia de que las plataformas "operan en base a nuestros datos" y que, por lo tanto, es preciso "protegerlos". Además, no se debe perder de vista que los usuarios son consumidores con sus respectivos derechos, por lo que "si hay un abuso tenemos derecho a reportarlo y pedir explicaciones".Por último, la experta convocó a los usuarios que se sientan vulnerados por las plataformas a compartir sus experiencias con otros internautas. "Si cualquier negocio nos estafa tenemos que presentar una denuncia. Con las plataformas es lo mismo. No hay que quedarse callado ante los abusos", añadió."Durante mucho tiempo, en favor de la utilidad, la comodidad y los buenos servicios que nos han generado las tecnología hemos callado sobre muchos abusos que se cometen. Las redes sociales pueden ser útiles pero tenemos que marcar los errores que cometen porque si no tienen un poder desmesurado", concluyó.

