https://mundo.sputniknews.com/20220301/organizaciones-latinoamericanas-rechazan-etiquetas-de-twitter-a-periodistas-de-sputnik-y-rt-1122464355.html

Organizaciones latinoamericanas rechazan etiquetas de Twitter a periodistas de Sputnik y RT

La decisión de Twitter de etiquetar las cuentas individuales de periodistas y corresponsales de Sputnik con la leyenda de "medios afiliados al gobierno... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T16:36+0000

2022-03-01T16:36+0000

2022-03-01T16:36+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118931413_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_6dc58d903ee3bbf79294ebef218154ff.jpg

Luego de la prohibición de Sputnik y RT en la Unión Europea, la red social Twitter comenzó a etiquetar como "medios afiliados al gobierno" de "Rusia", a las cuentas personales de algunos de sus periodistas. Este tipo de etiquetas se habían colocado en las cuentas de Sputnik y RT en varios idiomas desde agosto de 2020 pero no se extendían a cuentas personales de sus trabajadores.El periodista uruguayo Sergio Pintado, editor web en la oficina de Sputnik Mundo en Montevideo, recibió una notificación de Twitter de que su cuenta sería etiquetada por trabajar para un medio ruso, a pesar de que utiliza su cuenta para uso personal y no para ningún tipo de información política. Marco Teruggi, corresponsal de Sputnik y de otros medios, recibió la misma etiqueta.Los periodistas reciben el siguiente aviso: "Twitter asigna marcas especiales a las cuentas que son gestionadas por medios de comunicación estatales para proporcionar un contexto más completo y garantizar la transparencia. Hemos determinado que su cuenta pertenece a una publicación estatal y la hemos marcado como tal".“Estamos ante un hecho sin precedentes en cuanto a la persecución del periodismo. Los periodistas no son responsables por la línea editorial de los medios donde trabajan. Con esta persecución se está estigmatizando a periodistas individuales por las posiciones editoriales de sus medios, lo cual es una violación flagrante a todos los principios del periodismo, a la libertad de expresión e indirectamente una afectación al derecho al trabajo. Exigimos de Twitter retirar inmediatamente las etiquetas de las cuentas individuales de nuestros periodistas", dijo Oleg Vyazmitinov, director de Sputnik Mundo en Montevideo.El servicio de prensa de Sputnik escribió que “se trata de "otro paso escandaloso por parte de la red social estadounidense, una "caza de brujas" y una persecución directa de nuestros periodistas".El servicio de prensa añadió que "espera marcar las cuentas de los periodistas de la BBC, DW y otros medios de comunicación estatales occidentales".Organizaciones de prensa rechazaron la medida de TwitterLa Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPLAC) expresó su "rechazo a la reciente decisión de la empresa Twitter de calificar como "medio afiliado al gobierno ruso" las cuentas personales de decenas de periodistas de la región. Esta medida estigmatizante alcanzó incluso a varios trabajadores que no tienen relación directa con medios públicos de Rusia"A su vez, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, Fepalc rechaza las acciones bélicas y hace un llamado al diálogo y retomar el camino de la paz. Enfatizamos en la necesidad de garantizar la seguridad de los periodistas que cubren el conflicto", agrega la declaración.Maria Jose Braga, presidenta de la Federación Brasileña de Periodistas, declaró que "el etiquetado de Twitter a periodistas de Sputnik como 'medios controlados por el estado, Rusia' es una sanción sin justificación, porque los periodistas hacen su trabajo y deben continuar haciéndolo, más aún cuando están en una situación de conflicto. Sputnik, aunque es un medio estatal, es una agencia de periodismo de profesionales competentes y comprometidos. Es necesario defender su derecho profesional de trabajar en Sputnik y de seguir haciéndolo".El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) rechazó "la calificación arbitraria de cuentas personales de Twitter de periodistas como 'medios afiliados con el gobierno ruso'" y sostuvo "la importancia de la libertad de expresión y repudiamos todo señalamiento y estigmatización de trabajadores de prensa".Sipreba también se pronunció contra la propuesta de un legislador del opositor Juntos por el Cambio de prohibir la señal de RT en Argentina: "Consideramos un factor de preocupación la introducción de proyectos legislativos en nuestro país que atentan contra la libertad de prensa e inciden de forma negativa en trabajadores de la filial local del medio RT. Defendemos la conservación de todos los puestos".Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), consideró que "la acción de la plataforma Twitter señalando a cuentas personales de periodistas de la región como 'medios afiliados al gobierno ruso' busca estigmatizarlos y exponerlos" ."Es una acción que ataca la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. No parece tener sentido señalar a trabajadores y trabajadoras del periodismo que solo están cumpliendo su función. Además me pregunto , ¿pasa eso con periodistas que cumplen función en otras agencias estatales o solo es con Rusia?", añadió.Eduardo López, secretario general de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) de la Ciudad de Buenos Aires y secretario gremial del sindicato docente CTERA y Secretario General Adjunto de la Unión de Trabajadores del Estado, afirmó: "El periodismo libre siempre es atacado por las corporaciones económicas, mediáticas, financieras o políticas. Total apoyo al periodista Marco Teruggi"Javier Pallero, director de políticas de la organización Access Now, dijo a La Diaria que sigue siendo "problemático que se etiquete aun al personal jerárquico" de estos medios. "La distinción entre línea editorial del medio y opinión del trabajador como usuario es súper relevante", afirmó, agregando que la medida "está hecha a medida del caso RT" y que "las reglas a medida suelen ser pésimas".El especialista en medios argentino Martín Becerra escribió en Twitter que "el etiquetado de todos los tuits de periodistas colaboradores de varios medios de comunicación como si fueran no ya personas sino 'medios afiliados al gobierno' (ruso) es, además de problemático, abusivo e injusto por parte de Twitter".En un artículo en su blog, agregó que "la decisión es problemática, en primer lugar, porque la metodología que emplea Twitter para sindicar 'medios afiliados al gobierno' es viscosa. La plataforma sólo etiqueta así a algunos medios de algunos gobiernos del mundo, no a todos (ni a la mayoría) de los medios estatales ni gubernamentales, tampoco a los que reciben la mayor parte de sus recursos de gobiernos para funcionar. Hay un obvio encuadre peyorativo en esa selección por conveniencia política. Con ello, Twitter muestra, tal vez sin quererlo, su propia 'línea editorial' en la gestión de contenidos, tarea a la que alude como 'moderación de contenidos'".La explicación de TwitterEl director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, escribió en twitter que se trata de "un abuso contra periodistas".Gómez preguntó si las etiquetas a periodistas se enmarcan dentro de la política contra los medios gubernamentales y si además de etiquetar cuentas personales la red social reduce la difusión de los tuits y si esta resolución también aplica a medios y periodistas del otro lado del conflicto.Hugo Rodríguez, representante de Política Pública de Twitter Latinoamérica, respondió en la red social que las etiquetas "se aplican a esos medios pero también a personas, como editores o periodistas de alto perfil, asociados con los mismos. Las etiquetas son una de las formas en las cuales Twitter ayuda a dar contexto relevante a algunas de las conversaciones más críticas en el mundo".Sin embargo, hasta el momento, este tipo de etiquetas solo han recaído sobre periodistas de medios rusos.La red comenzó, además, a colocar advertencias en las publicaciones de cualquier usuario que mencione o comparta enlaces a medios rusos, tal como le sucedió a la periodista y analista internacional argentina Alejandra Loucau.Con esta nueva decisión, los enlaces a medios rusos colocados por cualquier usuario de la red social se ganan una etiqueta de advertencia por parte de Twitter.

2022

Noticias

