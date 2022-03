España aumenta la presión para que Bruselas reforme el mercado eléctrico

https://mundo.sputniknews.com/20220310/espana-aumenta-la-presion-para-que-bruselas-reforme-el-mercado-electrico-1122918646.html

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvió a reclamar este 9 de marzo medidas para reformar el sistema actual y evitar "el contagio del precio del gas en el precio de la electricidad".¿Cómo se fija el precio de la electricidad?Actualmente, los precios del mercado mayorista de la electricidad –que determinan la tarifa de unos 11 millones de usuarios en España– se fijan mediante subastas en las que, cada día, el sistema acude a las compañías para cubrir la demanda de energía de la próxima jornada.En esas subastas –hay 24 al día, una por cada hora de la jornada siguiente– se empieza comprando energías como la fotovoltaica o la eólica, las más baratas de producir. A partir de ahí se introducen también la nuclear o la hidráulica y, finalmente, si es necesario para cubrir la demanda estimada, se recurre a la más cara de todas: el gas.La última tecnología en entrar al mix es la que fija el precio de todo el mercado. Es decir, que si se recurre al gas para cubrir la demanda eléctrica en una hora determinada, las compañías cobran toda la hora a precio de gas, independientemente de que su peso sea residual en el mix, lo que dispara el coste.España lleva desde verano encadenando picos de precios que rompieron todos los registros, pero la situación se agravó en los últimas días: el 8 de marzo la electricidad se pagó de media a 544,98 euros el megavatio-hora (MWh), la cifra más alta desde que existen datos, un 859% más caro que hace un año, cuando el coste era de 56,8 euros el MWh.¿Qué pide España?Ante esta situación, Teresa Ribero calificó como "imprescindible" que desde la Comisión Europea se impulsen medidas para determinar "un tope al precio al que se puede tasar la electricidad en el mercado".España ya llevó ante la Comisión Europea propuestas similares el pasado mes de octubre, pero estas se toparon con el rechazo de más de 11 países (Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Bélgica y Suecia) que impulsaron un escrito conjunto en contra de cualquier medida destinada a intervenir en el mercado.La Comisaria europea de Energía, Kadri Simson, dijo entonces tener dudas sobre la idoneidad de las propuestas formuladas por España, señalando que "no está del todo claro cómo un sistema con precios para distintas fuentes de energía podría funcionar en la práctica y si sería mejor que el sistema actual"."España tomará sus medidas"Pese a defender que el deseo de España es conseguir una respuesta unitaria desde Bruselas, la vicepresidenta española no descartó que Madrid pueda "adelantarse con medidas adicionales" por su cuenta si sigue sin recibir el respaldo de Bruselas.En un sentido similar se expresó este 11 de marzo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –una de las voces más importantes del Gobierno en materia económica–, quien afirmó que "España tomará sus medidas si Europa no las adopta".El 5 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una reunión en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuvo centrada sobre todo en tratar asuntos relacionados con la crisis energética.Según publican medios locales, la presidenta del Ejecutivo comunitario se interesó de forma especial por las propuestas impulsadas por Pedro Sánchez el pasado verano para que el aumento del coste de la energía no se trasladara de forma directa a la factura de los usuarios mediante una serie de alivios fiscales y recortes a los beneficios extraordinarios de las compañías.Además, en la rueda de prensa posterior a la reunión, Von der Leyen elogió la posición energética de España –una de las menos dependientes del gas ruso dentro de la UE– y destacó que la capacidad regasificadora de España –el país con más plantas de este tipo en la UE– le otorga "un papel muy importante en el abastecimiento energético de Europa" de cara al futuro.La reforma del mercado eléctrico que España pide desde hace meses formará parte de las discusiones de la cumbre europea que arranca en Versalles. Pese al rechazo recibido en ocasiones anteriores, el nuevo contexto geopolítico hace que España se perfile como un actor de mayor peso en la política energética comunitaria, por lo que ahora se abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia la reforma del mercado eléctrico que pide Madrid.

