España se postula como puerta de entrada de gas a Europa

MADRID (Sputnik) — La respuesta de la Unión Europea a la operación militar de Rusia contra Ucrania ha consistido en una serie de sanciones que pretenden aislar... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28

españa

gas

europa

📈 mercados y finanzas

pedro sánchez

ue

De hecho, la compra de gas creció en los últimos días. El pasado 25 de febrero, un día después del inicio de los ataques, Europa compró un 28% más de gas a Gazprom respecto al día anterior, en el que las compras crecieron un 40%, según publica Bloomberg.Autonomía gasísticaEste escenario de dependencia energética hacia un país con el que la relación es hostil hizo que varias voces llamaran la atención sobre la necesidad de un giro que garantice la autonomía energética de Europa. Una de esas voces fue la de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el país con más estaciones regasificadoras de Europa, lo que le convierte en un actor clave en la búsqueda de alternativas de suministro.En concreto, Sánchez habló de desarrollar una "autonomía estratégica" en el ámbito energético mediante una apuesta por las renovables que permita diversificar las fuentes de energía. Asimismo, abogó por reformar el sistema de fijación de precios para que el alza del coste del gas no se traslade también al coste de la electricidad.Mientras se produce esa transición, Sánchez ofreció a la Unión Europea las capacidades regasificadoras de España para no tener que recurrir al gas ruso. "España es un país que concentra un tercio de las capacidades de gasificación europea, estamos dispuestos a contribuir por nuestra parte", recordó el mandatario español.En total, España concentra seis de las 20 plantas regasificadoras con las que cuenta toda la Unión Europea. Por ello, ante una eventual renuncia al gas que llega por tuberías desde el este, España podría convertirse ser el eje de un cambio de paradigma, haciendo que el gas —tras ser traído en barco desde otros lugares, lo que implica un aumento de costes— empiece a fluir de sur a norte del continente.¿Una oportunidad única?José Manuel Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España (2011-2016) se ha referido a la posibilidad de convertir a España en un hub para la recepción de gas como una oportunidad que el país no puede dejar escapar."Lo que tiene España es una oportunidad como no se le va a presentar en mucho tiempo", aseguró en una entrevista concedida este domingo 27 a El Plural. Según su análisis, Europa necesita margen de maniobra respecto a Rusia para que las sanciones no se vuelvan en contra porque Moscú corte el gas y el petróleo en represalia.En esa búsqueda de fuentes alternativas, España podría ofrecer sus estaciones para recibir el gas licuado y luego permitir su transporte al resto del continente, aunque para ello es necesario que antes se fomenten las interconexiones con Francia.Ya existió un proyecto que pretendía precisamente esto, el MidCat, que pretendía enlazar el Mediodía francés (Midi) con Cataluña. Sin embargo, Francia dejó el proyecto de lado –según Margallo– porque "están muy cómodos con su energía nuclear".Por el momento, el actual canciller español, José Manuel Albares, afirmó que no hay sobre la mesa ningún plan para recuperar ese proyecto interconexión, pero otros actores como el primer ministro portugués, António Costa, animaron a dar pasos en esa dirección.De realizarse el proyecto –según el análisis del excanciller Margallo– habría dos grandes ganadores. Por un lado España, que ganaría peso político en la UE, y por otro Estados Unidos, quien "es muy probable que en este conflicto tenga ventajas económicas, porque [los europeos] vamos a necesitar gas; y hay gas en el Golfo de México que los americanos siempre han pensado que debería venir a Europa".

Daniel Martín

Daniel Martín

Daniel Martín

