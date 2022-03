https://mundo.sputniknews.com/20220301/amlo-hay-un-fichaje-de-twitter-contra-opiniones-favorables-a-rusia-1122451298.html

AMLO rechaza censura contra opiniones favorables a Rusia: "Es un asunto muy grave, de doble moral"

AMLO rechaza censura contra opiniones favorables a Rusia: "Es un asunto muy grave, de doble moral"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la censura que se aplica contra los medios rusos en las redes sociales.

américa latina

andrés manuel lópez obrador

"No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes social al presidente Trump como no estoy de acuerdo con el hecho que se censure a medios de comunicación de Rusia y de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad", respondió el mandatario mexicano a la pregunta de Sputnik.Aseguró que Twitter debe explicar por qué a los medios rusos y las cuentas personales que comparten sus contenidos les impone una etiqueta que indica que pertenecen al Gobierno de Vladímir Putin. "No sé si sea cierto, [pero] desde ayer hay denuncias de que, quien tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Pero no sé si sea cierto", agregó López Obrador.Para el presidente mexicano, dicha política de Twitter sería "un doble discurso, una doble moral, no podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión".A su vez, prometió que México no va a censurar "nunca a nadie".La red social Twitter ha introducido un sistema de etiquetado especial para enlaces compartidos que provengan de sitios web de medios afiliados al Estado ruso, el hecho que ya fue criticado por la agencia de noticias rusa Sputnik y calificado como una "caza de brujas"."La red social envía los siguientes mensajes a los empleados de la agencia: 'Twitter asigna marcas especiales a las cuentas que son gestionadas por medios de comunicación estatales para proporcionar un contexto más completo y garantizar la transparencia. Hemos determinado que su cuenta pertenece a una publicación estatal y la hemos marcado como tal", explicó el medio en su reciente comunicado.Las nuevas etiquetas dirán: "Este tuit enlaza con un sitio web de medios afiliados al Estado de Rusia", y se colocarán encima de un enlace.El servicio de prensa de Sputnik considera que se trata de "otro paso escandaloso por parte de la red social estadounidense, una "caza de brujas" y una persecución directa de nuestros periodistas".Asimísmo, Sputnik espera que Twitter también marca "las cuentas de los periodistas de la BBC, DW y otros medios de comunicación estatales occidentales".

