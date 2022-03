https://mundo.sputniknews.com/20220303/mexico-el-otro-campo-de-batalla-de-la-guerra-mediatica-que-enfrenta-rusia-1122616205.html

México, el otro campo de batalla de la guerra mediática que enfrenta Rusia

México, el otro campo de batalla de la guerra mediática que enfrenta Rusia

Una presentadora de noticias informa en ruso una supuesta noticia de última hora. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aparece a cuadro para enviar un... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Este es sólo uno de los tantos materiales falsos que circulan en México y que distorsionan lo que sucede en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Imágenes de videojuegos, ataques en Siria e Israel y hasta fotos viejas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski han sido transmitidas como verídicas en medios nacionales como Televisa, Milenio Televisión y compartidas por comunicadores como Pascual Beltrán del Río y Azucena Uresti, sin que hasta la fecha se haya hecho la rectificación o aclaración.Este fenómeno no es único en México. La propia BBC ha registrado como incluso desde las cuentas oficiales del Gobierno de Ucrania se han difundido imágenes falsas.Medios como The New York Times y The Verge han publicado artículos contra las agencias Russia Today y Sputnik por difundir información oficial del Gobierno de Rusia, pero ni una sola mención de los yerros y fake news difundidas a nivel global, abonando a la desinformación.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desinformación, a diferencia de la información errónea, se genera "con la intención de aprovecharse de ella o causar daño", ya sea en contra de "una persona, un grupo de personas, una organización e incluso un país".La narrativa de la desinformaciónEn entrevista para Sputnik, Miguel Elorza, director de Infodemia MX, informa que desde que inició el conflicto hasta el 1 de marzo han detectado 42 noticias falsas que circulan en medios mexicanos, pero hasta el momento ninguna de las agencias rusas.El comunicador que dirige este proyecto contra la desinformación digital del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano considera que "ha habido sistemáticamente el uso de fotografías falsas" o imágenes fuera de contexto para acusar a "Rusia o al Ejército ruso con cosas que no corresponden con la realidad".La narrativa de las imágenes falsas, según Elorza, tiene tres ejes:1. apelar a los sentimientos con imágenes de supuestas víctimas (principalmente menores) o de soldados patriotas que están dispuestos a morir en el frente de batalla;2. informar sobre falsos ataques, desde ofensivas o sobrevuelos rusos contra población civil o "actos de resistencia" del Ejército ucraniano al derribar aviones rusos,3. posicionar a Zelenski como un símbolo de resistencia de la libertad y la democracia.Ejemplos de cada uno de estos ejes sobran: desde la pareja que supuestamente se despide antes de que el soldado ucraniano vaya a la guerra; menores entre los escombros que en realidad corresponden a imágenes de Siria; fragmentos de videojuegos o conflictos de medio oriente transmitidos "en vivo" o como "última hora", y las imágenes de Zelenski como soldado, supuestamente en la línea de batalla, como la que compartió el periodista Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, y las cuales siguen publicadas con un contexto equivocado hasta el cierre de esta nota.Aunque Infodemia MX no cuenta con los elementos para afirmar que es una campaña de fake news contra Rusia, Miguel Elorza considera que "decir que se trata de distintos errores sería muy benevolente", ya que sí se observa a gente (organizado o no) sembrando mentiras en la red."Las audiencias están dudando de lo que se está publicando en distintos medios de comunicación. Las personas están buscando la verdad, ya se cuestionan lo que es real y que no", afirma el director de Infodemia MX.La nueva Guerra FríaEn la cultura occidental sobran ejemplos de la forma en la que la Guerra Fría moldeó la imagen que se tiene de Rusia. El cine es uno de sus mejores ejemplos con exitosas sagas de acción que colocan a "los soviéticos" como los villanos y espías que buscan acabar con el mundo libre y democrático con armas nucleares.Desde clásicos como James Bond o Misión Imposible hasta producciones contemporáneas como Black Widow son algunos ejemplos, pero el más claro quizá sería Rocky IV, la cinta más taquillera de la saga, estrenada en 1985, con un antagonista ruso, frío, despiadado y amenazante ante los ideales estadounidenses encarnados en el personaje de Sylvester Stallone, y que en la actualidad son alegorías culturales claras de la estigmatización de Rusia.Historiadores como Fabio Nigra, autor de Hollywood, ideología y consenso en la historia de EEUU, han analizado cómo en el periodo de Ronald Reagan se alimentó una narrativa de "vencer al mal" encarnado por los comunistas soviéticos, y que se impulsó con cintas como Rambo y Rocky, donde simbolismos —como las dos banderas impresas enfrentándose con guantes de box— tienen "una capacidad de penetración poderosa" en el imaginario colectivo.Para el historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) Christian Nader, esta rusofobia presente en Occidente inicia a finales del siglo XVIII cuando se configura lo que conocemos como Occidente (Europa y América) y consiste en "un entramado de reciclados estéticos visuales con una narrativa que siempre ha colocado a Rusia como la antítesis o como la dicotomía negativa de lo que es Occidente"."Occidente lo que hace es una máquina de arquetipos negativos, de clichés, de refritos, porque si vemos toda la propaganda que gira en las redes y medios son reciclados de los últimos 30 años", afirma en entrevista para Sputnik el académico.Para el investigador del Instituto Samuel Robinson, la rusofobia "está incrustada" en la academia y la cultura popular de Estados Unidos y Europa Occidental desde hace al menos 100 años, por lo que considera que existe toda "una industria de demonización de Rusia" que llega directamente a México.En el contexto del conflicto contra Ucrania, esta industria, a la que ahora se suman las imágenes que circulan en redes sociales, tiene por objetivo "negar los últimos ocho años, invisibilizarlos y colocar a Rusia como el agresor", mientras medios angloparlantes "sólo replican y traducen comentarios rusófobos de Londres o de EEUU".Esta ideología occidental también se manifiesta en las peticiones que se hacen para parar las operaciones de las agencias RT y Sputnik acusadas de ser propagandísticas por recibir recursos públicos rusos, mientras no se hacen los mismos señalamientos contra equivalentes mundiales como la BBC o la NBC.En México, periodistas como León Krauze —quien ha defendido a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual tiene colaboración directa con organismos como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional— ha señalado a a los colaboradores de Sputnik y RT, impulsando una petición para censurarlos en México, acusados de ser propagandistas de un país oligárquico.Para Nader, esta respuesta se da porque las agencias se convirtieron en un contrapeso para la narrativa occidental replicada en medios corporativos como Univisión, en donde colabora Krauze y donde recientemente tuvo una confrontación con Luis Muñoz, colombiano en Ucrania, quien rechazó la versión del comunicador respecto a que, antes del 23 de febrero, no había presencia militar en las fronteras de Rusia.

