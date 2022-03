https://mundo.sputniknews.com/20220303/zajarova-el-reino-unido-usa-la-bbc-para-socavar-la-estabilidad-politica-interna-de-rusia-1122599842.html

Zajárova: Reino Unido usa la BBC para socavar la estabilidad política interna de Rusia

El Reino Unido utiliza la corporación pública de radio y televisión BBC para socavar la estabilidad política de Rusia, anunció la portavoz del Ministerio de... 03.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-03T17:14+0000

2022-03-03T17:14+0000

2022-03-03T17:54+0000

Zajárova declaró que esto se desprende de "las recientes declaraciones públicas de la ministra de Exteriores británica, [Liz] Truss".Anteriormente, Zajárova dijo que Rusia tomará medidas de represalia si el Reino Unido implementa amenazas de imponer sanciones a los medios de comunicación rusos.Negociaciones con UcraniaMoscú está dispuesta a negociar con Kiev para evitar más víctimas durante su "operación militar" en Ucrania, declaró Zajárova.Reiteró que si Kiev "tiene ganas de hablar y negociar" con Rusia, Moscú está dispuesta a esto.El 3 de marzo comenzó en Bielorrusia la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania sobre la operación militar rusa en el territorio ucraniano.La primera ronda de negociaciones, también en Bielorrusia, tuvo lugar el 28 de febrero, aunque no logró acuerdos importantes.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Rusia no frenará su operación mientras continúen las negociaciones con Kiev.Postura equilibrada de ChinaRusia valora positivamente un enfoque equilibrado de China sobre el conflicto en Ucrania, afirmó Zajárova.Explicó que China ha llamado en reiteradas ocasiones a respetar los principios de la indivisibilidad de la seguridad.Además, Pekín ve inaceptable garantizar la seguridad regional mediante expansión de bloques militares y, en este contexto, reconoce la preocupación de Rusia, según Zajárova.China no tiene miedo de decir la verdad sobre el papel de Estados Unidos en la crisis de Ucrania y tampoco es un país al que se le puede decir qué posición hay que asumir en cuanto a un conflicto, puntualizó.El 2 de marzo, el jefe de la Comisión Reguladora de Bancos y Aseguradoras de China (CBIRC) y número dos del Banco Central, Guo Shuqing, declaró que China no planea unirse a las sanciones unilaterales contra Rusia, impuestas por su operación militar especial en Ucrania, y seguirá desarrollando la cooperación financiera normal con Moscú.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Desde el 24 de febrero, las hostilidades en Ucrania han causado la muerte de 136 civiles y han dejado heridos a otros 400; unos 677.000 ucranianos han buscado refugio en los países vecinos, según la ONU.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

