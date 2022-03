https://mundo.sputniknews.com/20220303/occidente-se-juega-en-ucrania-el-nuevo-orden-mundial-1122610319.html

Occidente se juega en Ucrania el nuevo orden mundial

Así lo expresó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, arruina las 'fake news' de Occidente sobre Ucrania... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Lavrov denuncia ante medios internacionalesEn su comparecencia ante los medios, Lavrov explicó que la misión que cumplen las fuerzas rusas en Ucrania no sólo se trata de cumplir las tareas de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, o impedir que en su territorio sigan teniendo lugar el genocidio, de poner fin a todo tipo de la violación y brindarles a los ucranianos la oportunidad de determinar su destino."Se trata del orden mundial y no es casual que Occidente hace todo para eludir reaccionar a nuestras propuestas bien acertadas, transparentes y basadas en los acuerdos existentes sobre la arquitectura de seguridad en Europa. El concepto clave, aprobado a niveles más altos, es como sigue: si cada país tiene derecho a elegir alianzas, pero ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de la seguridad de cualquier otro país. Nos dicen: no se preocupen, la adhesión a la OTAN de Ucrania o cualquier otro país no representa amenaza alguna para la seguridad de Rusia. Pero ¡por qué Occidente va a decidir qué es lo que necesita Rusia para su seguridad! De eso se trata: nos escuchan, pero no nos oyen e intentan imponernos su visión de cómo se debe vivir en Europa", advirtió Lavrov.El triunfalismo antirruso de Occidente choca con la desolación de los sectores económicosEl triunfalismo con que EEUU y sus aliados imponen sus sanciones a Rusia tropieza con la desolación de los numerosos sectores afectados de la economía occidental. Tal y como informa el portal World Energy Trade, el alza histórica del precio de los futuros del gas natural en Europa, que ha superado esta semana los 2.227 dólares por 1.000 metros cúbicos, ha hecho desvanecer las esperanzas de "las firmas industriales más grandes de Europa" que "han estado apostando a la primavera para reducir los costos energéticos".El medio subraya que "las fundiciones y las fábricas de productos químicos de toda Europa ya estaban luchando" antes de que el conflicto bélico de escala en Ucrania "provocara otro salto en los precios del gas y la electricidad". "Ahora, una lista creciente de empresas, incluido el mayor fabricante de productos químicos de Europa, BASF SE, advierten que la crisis energética seguirá afectando sus resultados en el futuro previsible", se lee en el portal.La portavoz de la Cancillería rusa arruina las 'fake news' de Occidente sobre UcraniaUna contundente derrota de las 'fake news' occidentales respecto a la operación de paz rusa en Ucrania. Es lo que constituyó la entrevista de la portavoz de la Cancillería del gigante euroasiático, María Zajárova, a la emisora colombiana W Radio.Según la diplomática, el gran artífice del presente conflicto armado de escala en el este de Europa es EEUU, país que no ocultaba su protagonismo en el golpe de Estado en Ucrania en 2014, donde la política discriminatoria del régimen golpista provocó la separación de Crimea y el levantamiento popular en Donbás. Un levantamiento al que Kiev respondió con un auténtico "genocidio", según Zajárova, al indicar que la llamada 'operación antiterrorista' en el Este de Ucrania se saldó con más de 13.000 muertos, entre ellos más de 100 niños, fruto de los ataques indiscriminados a civiles en Donbás.Embajador de Rusia en Nicaragua pone coto a la propaganda occidental sobre Ucrania"Razones ignoradas de la crisis en Ucrania". Este es el título de un artículo que acaba de recibir la redacción de Octavo Mandamiento. Su autor es el Embajador de Rusia en Nicaragua, Alexandr Jojólikov, quien denuncia "el aumento drástico de la propaganda antirrusa difundida por la prensa occidental respecto a los acontecimientos en Ucrania", algo que, según sus palabras, requiere una explicación detallada sobre lo que realmente sucede en este país vecino de Rusia.En su artículo, el diplomático desmintió el relato de un supuesto interés de Moscú en ocupar Ucrania, y afirmó que el propósito es poner fin a ocho años de guerra en la región de Donbás. Además, enfatiza que, a pesar de la avanzada militar de las tropas rusas, Moscú inició las negociaciones con representantes de Kiev para disminuir las pérdidas humanas. "Los rusos y los ucranianos siguen siendo pueblos eslavos hermanos que no quieren la guerra, y deben resolver la crisis actual lo más pronto posible usando todos los medios a su disposición", escribe Jojólikov.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

